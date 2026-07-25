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Formel 1 heute live im Free-TV, im Stream und im Ticker - alle Details zum Großen Preis von Ungarn
Aktualisiert:von ran.de
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Formel 1: Hamiltons lockere Skateboard-Ankunft endet im Crash
Videoclip • 01:12 Min
Der Formel-1-Tross zieht nach dem Belgien-Grand-Prix in Spa weiter. An diesem Wochenende geht es in Ungarn rund. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix.
Die Formel 1 befindet sich praktisch in der Mitte der sommerlichen Europa-Tournee. Nach dem Stopp in Belgien steht nun der Grand Prix in Ungarn auf dem Programm.
Im Fokus steht dabei vor allem Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot gewann in Spa bereits sein sechstes Saisonrennen und scheint derzeit der klare Favorit auf den WM-Titel zu sein.
In der Fahrerwertung hat der junge Italiener schon 45 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Fünf Punkte hinter dem Rekordweltmeister lauert George Russell.
ran fasst alle Informationen zum Ungarn-Grand-Prix zusammen.
Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn
Formel 1 - Großer Preis von Ungarn heute live: Wann startet das Rennen am Hungaroring?
Grand Prix: Großer Preis von Ungarn
Strecke: Hungaroring
Vorjahressieger: Oscar Piastri (McLaren)
Ungarn-GP heute live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Jein. RTL überträgt das Qualifying in Ungarn am 25. Juli zwar live im Free-TV, das Rennen am Sonntag kann jedoch nur im Pay-TV oder im kostenpflichtigen Livestream bei Sky und WOW verfolgt werden.
Formel 1 heute live in Ungarn: Wo läuft der GP im Pay-TV?
Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei "Sky". Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Großer Preis von Ungarn heute live: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.
Großer Preis von Ungarn heute live: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
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