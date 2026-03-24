Zur Ran Startseite
Heute Live
Formel 1: Von klein nach groß - die Körpergrößen der Motorsport-Stars

Aktualisiert:

von ran.de

Bild: Imago

In dieser Saison gehen in der Formel 1 seit einem Jahrzehnt zum ersten Mal wieder 22 Piloten an den Start. Die elf Teams sorgen für unterschiedliche Ausgangslagen, auch die Größe der Fahrer selbst kann ein Vor- oder Nachteil sein.

Im Cockpit haben es Riesen nicht gerade leicht, kleinere Piloten sind klar im Vorteil. Immerhin 16 Zentimeter trennen den kleinsten Formel-1-Fahrer vom größten. Wir haben die komplette Liste der Körpergrößen der F1-Stars - von klein nach groß.

Isack Hadjar (Red Bull)

Bild: IMAGO/Every Second Media

  • Größe: 1,67m

Fernando Alonso (Aston Martin)

Bild: IMAGO/justpictures.ch

  • Größe. 1,71 m

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Bild: IMAGO/Sports Press Photo

  • Größe: 1,72 m

Sergio Perez (Cadillac)

Bild: IMAGO/Eibner

  • Größe: 1,74 m

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Bild: IMAGO/ZUMA Press

  • Größe: 1,74 m

Valtteri Bottas (Cadillac)

Bild: IMAGO/PsnewZ

  • Größe: 1,74 m

Liam Lawson (Racing Bulls)

Bild: IMAGO/Michael Potts

  • Größe: 1,74 m

Lewis Hamilton (Ferrari)

Bild: IMAGO/ZUMA Press

  • Größe: 1,74 m

Franco Colapinto (Alpine)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

  • Größe: 1,75 m

Lando Norris (McLaren)

Bild: IMAGO/Every Second Media

  • Größe: 1,76 m

Pierre Gasly (Alpine)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

  • Größe: 1,77 m

Carlos Sainz (Wiliams)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Größe: 1,78 m

Oscar Piastri (McLaren)

Bild: IMAGO/ZUMA Press

  • Größe: 1,78 m

Charles Leclerc (Ferrari)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

  • Größe: 1,80 m

Max Verstappen (Red Bull)

Bild: IMAGO/Eibner

  • Größe: 1,81 m

Lance Stroll (Aston Martin)

Bild: Eibner

  • Größe: 1,82 m

Oliver Bearman (Haas)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

  • Größe: 1,84 m

Nico Hülkenberg (Audi)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Größe: 1,84 m

Gabriel Bortoleto (Audi)

Bild: IMAGO/SportPix UK

  • Größe: 1,84 m

George Russell (Mercedes)

Bild: IMAGO/Sports Press Photo

  • Größe: 1,85 m

Esteban Ocon (Haas)

Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

  • Größe: 1,86 m

Alex Albon (Wiliams)

Bild: IMAGO/ABACAPRESS

  • Größe: 1,86 m

