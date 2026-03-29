Heftiger Unfall: Formel-1-Fahrer Bearman humpelt nach Crash

Schreckmoment für Oliver Bearman: Der Formel-1-Pilot hat beim Rennen in Japan einen heftigen Unfall offenbar ohne schwere Verletzungen überstanden.

Bearman musste bei der Zufahrt auf Kurve 13 in Suzuka plötzlich ausweichen, nachdem vor ihm Franco Colapinto (Alpine) überraschend langsam unterwegs war, kam mit seinem Haas auf das Gras an der Strecke und krachte dann in die Streckenbegrenzung.

Bearman konnte zwar aus dem Auto steigen, humpelte danach aber stark. Sein Team teilte aber kurz danach mit, dass es dem 20-Jährigen den Umständen entsprechend gut gehe und er sich bei dem Crash "keine Knochenbrüche zugezogen" habe.

Weil die nächsten beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien abgesagt wurden, hat Bearman über einen Monat Zeit, um wieder völlig fit zu werden. Der nächste Grand Prix ist für den 3. Mai in Miami/USA geplant.