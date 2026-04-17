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Formel 1: Rat an Max Verstappen - "Der Sport ist zu gefährlich, wenn man den Fokus verliert"
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Max Verstappen macht aus seinem Unmut über die neue Ära der Formel 1 kein Geheimnis. Ex-Formel-1-Pilot Heinz-Harald Frentzen warnt Verstappen.
Seit Beginn der Saison, und eigentlich auch schon davor, schimpft Max Verstappen über die neuen Autos in der Formel 1. Es sei "die Formel E auf Steroiden", sagte er und betonte zuletzt: "Ich kann den Sport ohne Probleme morgen verlassen."
Dazu kann er mit dem aktuellen Red-Bull-Rennwagen auch nicht ums Podium mitfahren, sondern eher nur um die Punkte. "Ich bin darüber weg. Ich weiß nicht einmal mehr, wie man das nennt. Vielleicht Resignation", sagte der viermalige Weltmeister nach dem Großen Preis von Japan. Heinz-Harald Frentzen hat nun einen Rat an den Niederländer ausgesprochen.
Formel 1 "zu gefährlich, wenn man den Fokus verliert"
"Wenn man in der Formel 1 die Motivation verliert, ist es besser, aufzuhören – oder zumindest eine Pause einzulegen", schrieb der 157-malige Grand-Prix-Fahrer auf der Kurznachrichtenplattform "X".
"Genau das habe ich gemacht. Der Sport ist zu gefährlich, wenn man den Fokus verliert", führte der Vizeweltmeister von 1997 aus. Für diesen Rat bekam er ebenfalls Zustimmung von seinem Ex-Teamkollegen Damon Hill, der "weise Worte" unter Frentzens Beitrag kommentierte.
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Verstappen: Zukünftig in anderen Rennserien?
Nach seiner Formel-1-Karriere wechselte Heinz-Harald Frentzen in andere Rennserien und fuhr unter anderem in der DTM und beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
Genau dorthin verschlägt es Verstappen auch dieses Jahr. Der Red-Bull-Pilot scheint zunehmend Interesse an anderen Rennserien zu haben. Anfang des Jahres erzählte er unter anderem, dass er gerne einmal Le Mans zusammen mit Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel fahren würde.
Offiziell geht Verstappens Vertrag noch bis Ende 2027. Danach wird auch sein Renningenieur Gianpiero Lambiase den Rennstall verlassen. Ob der Niederländer den Rat von Frentzen annimmt und die Königsklasse des Motorsports schon früher verlässt, wird sich wohl zeigen müssen.
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