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Das Team Verstappen Racing musste sich nach einer Kollision im ersten Qualifying am Nürburgring bei den Rennkommissaren melden. Nun wurde offiziell eine Strafe verhängt.

Auch Max Verstappens zweites Rennen in der Eifel verläuft nicht ohne Zwischenfall. Das Team mit der Startnummer 3 kassierte beim ersten Qualifying zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einen Grid-Penalty für das Rennen heute Abend. Im Startfeld wird das Team des Niederländers damit drei Plätze nach hinten versetzt. DTM-Star Lucas Auer mit Max Verstappen beim 24-Stunden-Rennen: "Habe großen Respekt davor" Während des Qualifyings für das vierstündige Rennen verursachte Verstappens Teamkollege Lucas Auer eine Kollision mit dem Porsche #941. Auer saß vor Verstappen am Steuer des Mercedes-AMG GT3 und brachte den Porsche durch den Kontakt zum Kontrollverlust. Das Auto mit der Startnummer 941 kollidierte daraufhin mit der Streckenbegrenzung. Aufgrund der Startstrafe rutschten Verstappen und Auer im Startfeld von Platz sechs auf Rang neun. Nach dem Vorfall musste sich das Team bei den Rennkommissaren melden.

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