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Max Verstappen: Grid-Penalty bei Qualifikation zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Das Team Verstappen Racing musste sich nach einer Kollision im ersten Qualifying am Nürburgring bei den Rennkommissaren melden. Nun wurde offiziell eine Strafe verhängt.
Auch Max Verstappens zweites Rennen in der Eifel verläuft nicht ohne Zwischenfall.
Das Team mit der Startnummer 3 kassierte beim ersten Qualifying zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einen Grid-Penalty für das Rennen heute Abend. Im Startfeld wird das Team des Niederländers damit drei Plätze nach hinten versetzt.
Während des Qualifyings für das vierstündige Rennen verursachte Verstappens Teamkollege Lucas Auer eine Kollision mit dem Porsche #941. Auer saß vor Verstappen am Steuer des Mercedes-AMG GT3 und brachte den Porsche durch den Kontakt zum Kontrollverlust. Das Auto mit der Startnummer 941 kollidierte daraufhin mit der Streckenbegrenzung. Aufgrund der Startstrafe rutschten Verstappen und Auer im Startfeld von Platz sechs auf Rang neun.
Nach dem Vorfall musste sich das Team bei den Rennkommissaren melden.
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Verstappen und Auer: Ehemalige F3-Konkurenten
DTM-Fahrer Auer und Verstappen kennen sich schon sehr lange. 2014 fuhren die beiden zusammen mit Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi und Tom Blomqvist in der Formel 3. Dass sich die Wege der beiden Rennfahrer nun wieder kreuzen, freut den 31-Jährigen.
"Es ist natürlich eine besondere Situation. Ich finde das auf jeden Fall mega und habe großen Respekt davor. Ich bin auch froh, Teil dieses Fahreraufgebots zu sein. Am Ende sind wir voll in der Vorbereitung und versuchen, uns bestmöglich abzustimmen", sagte er im Interview mit ran. "Für mich ist es extrem spannend, so eng zusammenzuarbeiten", führte er aus. "Da kann man auf jeden Fall gegenseitig viel lernen. Gerade bei einem Langstreckenrennen ist der Austausch entscheidend."
Am Sonntag bekommt Team Verstappen eine weitere Chance. Nach dem zweiten Qualifying und dem Top-Qualifying können beim zweiten Rennen des Wochenendes weitere Punkte für die NLS-Meisterschaft gesammelt werden.
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