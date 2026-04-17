Mick Schumacher nur Letzter: Seine Zwischenbilanz in der IndyCar-Serie

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Mick Schumachers Start in die IndyCar-Saison verlief bisher eher holprig. Der 27-Jährige belegt den letzten Rang in der Fahrerwertung, doch er sieht sich selbst vom Tempo her in den Top 10.

Nach der Formel 1 und der Langstrecken-Weltmeisterschaft geht Mick Schumacher dieses Jahr in einer neuen Rennserie an den Start. Doch sein Start in die US-amerikanische IndyCar-Serie verlief vermutlich nicht so wie gewünscht. Formel 1: Wie Max Verstappen die Zukunft von 15 Fahrern entscheidet Nach vier Rennen ist Schumacher das Tabellenschlusslicht. Doch der ehemalige Haas-Pilot schaut dem Rest der Saison optimistisch entgegen.

IndyCar: Pechsträhne für Mick Schumacher Bereits sein Debüt-Rennen schien ein schlechtes Omen zu sein. Beim Saisonauftakt in St. Petersburg in Florida war für den 27-Jährigen nach vier Kurven Schluss. Durch einen nicht selbst verschuldeten Unfall mit Sting Ray Robb konnte er nicht mal eine der 100 Runden beenden. Beim zweiten Rennen der Saison auf dem Good Ranchers 250 at Phoenix Raceway erzielte er dann seine Bestleistung mit Rang 18, doch bei seinem ersten Boxenstopp versagte der Schlagschrauber vorne rechts. Somit verlor er Anschluss an die Führungsrunde. Und auch in Arlington und Alabama wurde es nicht besser. Schumacher belegte Platz 22 und 24. Dementsprechend befindet er sich auf dem letzten Platz der Fahrertabelle.

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Schumacher: "Großartige Dinge am Horizont" Trotzdem zeigt sich der Rennfahrer positiv. Im Interview mit "Motorsport-Total.com" sagte er: "Das Tempo an allen bisherigen Wochenenden war ehrlich gesagt auf Augenhöhe mit den Jungs, die in den Top 10 fahren." Darüber hinaus habe er die Saison bereits bis jetzt sehr genossen. Schumacher prognostizierte für den Rest der Saison eine Aufwärtskurve: "Also, es zeichnen sich wirklich großartige Dinge am Horizont ab. Meiner Meinung nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir alles auf die Reihe bekommen, damit wir dann auch die Ergebnisse erzielen können, die uns zustehen." Und in Phoenix hat Schumacher bereits bewiesen, dass er das kann. Im Qualifying sicherte er sich einen sensationellen vierten Platz. Wenn er die Leistungen insgesamt stabilisieren und zwischendurch immer mal solch einen Lichtblick bringen und gute Ansätze auch zu Ende fahren kann, dann gibt es definitiv noch Hoffnung. Nach vier Rennen ist noch keine Saison verloren. Auch interessant: Formel 1 - Max Verstappen und Gianpiero Lambiase: So bitter wird die Trennung des alten Ehepaares

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