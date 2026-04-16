Formel 1: Jos Verstappen stänkert gegen Ralf Schumacher - "Redet nur Scheiße"

Nachdem Ralf Schumacher die Führung und Kommunikation bei dem Formel-1-Rennstall Red Bull kritisiert hatte, schlug Jos Verstappen über "X" verbal zurück.

Red Bull erlebt bislang einen misslungenen Saisonstart.

Das Fahrzeug ist momentan nicht konkurrenzfähig. In der Konstrukteurswertung rangiert Red Bull lediglich auf Platz 5 - punktgleich mit Alpine und einen Platz hinter Haas. Der viermalige Weltmeister Max Verstappen kritisiert bei jeder Gelegenheit das neue technische Reglement der Formel 1.

Als wäre das nicht schon genug, wird auch noch Gianpiero Lambiase, der Renningenieur von Verstappen, zu McLaren abwandern.

Der frühere Formel-1-Fahrer und heutige Sky-Experte Max Verstappen führt die Unruhe bei Red Bull unter anderem auf das Fehlen von Motorsport-Berater Helmut Marko zurück. Im Podcast "Backstage Boxengasse" erklärte Schumacher, dem Team fehle eine Führungsperson, die die Richtung vorgebe. Innerhalb des Teams gehe es daher etwas chaotisch zu, eine klare Kommunikation sei nicht zu erkennen.