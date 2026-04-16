Formel 1 - Droht Max Verstappen das Schicksal von Sebastian Vettel?

ran Mehr Sport Formel 1: Lewis Hamilton und Kim Kardashian driften in die Liebe Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Max Verstappen fährt in der Formel 1 der Konkurrenz nach drei Rennen chancenlos hinterher und könnte wie Sebastian Vettel einst seine Dominanz endgültig verloren haben. Das meint zumindest F1-Experte Marc Surer.

"Das ist genau dieselbe Situation", meinte Surer in einem Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de bezogen auf das abrupte Ende der Dominanz von Vettel 2014. Der Deutsche wurde bis 2013 viermal Weltmeister, ehe ein neues Reglement zur Saison 2014 ihn ausbremste. "Sebastian Vettel wurde Weltmeister mit dem angeblasenen Diffusor. Und dann kamen diese Hybridautos mit neuem Reglement, neuen Regeln – und dieser Vorteil war weg", erklärte der Ex-Formel-1-Fahrer. Red-Bull-Knall! Wie reagiert Verstappen?

Damals wechselte die Formel 1 von V8-Antrieben auf ein neues Hybrid-Reglement mit V6-Turbomotoren, womit Vettel nicht gut zurechtkam und seine Fähigkeiten nicht mehr ausspielen konnte. "Die Fähigkeit war ja eben vorher, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Kurven zu fahren und zudem noch Gas zu geben", sagte Surer weiter und meinte, Vettel sei darin "ein Genie" gewesen.

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