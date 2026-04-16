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Formel 1 - Droht Max Verstappen das Schicksal von Sebastian Vettel?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Max Verstappen fährt in der Formel 1 der Konkurrenz nach drei Rennen chancenlos hinterher und könnte wie Sebastian Vettel einst seine Dominanz endgültig verloren haben. Das meint zumindest F1-Experte Marc Surer.
"Das ist genau dieselbe Situation", meinte Surer in einem Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de bezogen auf das abrupte Ende der Dominanz von Vettel 2014.
Der Deutsche wurde bis 2013 viermal Weltmeister, ehe ein neues Reglement zur Saison 2014 ihn ausbremste. "Sebastian Vettel wurde Weltmeister mit dem angeblasenen Diffusor. Und dann kamen diese Hybridautos mit neuem Reglement, neuen Regeln – und dieser Vorteil war weg", erklärte der Ex-Formel-1-Fahrer.
Damals wechselte die Formel 1 von V8-Antrieben auf ein neues Hybrid-Reglement mit V6-Turbomotoren, womit Vettel nicht gut zurechtkam und seine Fähigkeiten nicht mehr ausspielen konnte. "Die Fähigkeit war ja eben vorher, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Kurven zu fahren und zudem noch Gas zu geben", sagte Surer weiter und meinte, Vettel sei darin "ein Genie" gewesen.
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Verstappen kämpft mit den neuen Autos
Ähnlich ergeht es nun Verstappen mit den neuen Turbo-Hybridmotoren, die seit dieser Saison im Einsatz sind und zu etwa 50 Prozent elektrisch betrieben werden. "Das ist ähnlich wie heute mit Max Verstappen", resümierte Surer. Der Niederländer habe in der Ground-Effect-Ära geschafft, "in den schnellen Kurven einen Riesenvorteil zu holen, weil er einfach den Mut hatte".
Mit den neuen Autos und dem veränderten Regelwerk hat Verstappen aber zu kämpfen und dies auch schon mehrmals öffentlich beklagt. Nach drei Rennen liegt er mit mageren zwölf Punkten nur auf dem neunten Rang. "Es geht ihm jetzt wie Sebastian Vettel, dass er sagt, mit dem neuen Reglement kann ich mein Talent nicht zeigen", führte Surer aus.
In der ersten Saison nach den Regeländerungen 2014 blieb Vettel ohne Sieg und verbuchte in seiner gesamten restlichen Karriere nur noch 14 weitere Siege, ohne nochmal Weltmeister zu werden. Seine besten Ergebnisse waren zwei zweite Plätze (2017 & 2018), ehe er 2022 schließlich seine Karriere beendete.
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