MotoGP in Barcelona: Schlimme Stürze von Márquez und Zarco

Der Grand Prix der MotoGP in Barcelona wurde von mehreren schweren Stürzen überschattet. Es erwischt unter anderem Spanier Márquez.

Üble Stürze von Àlex Márquez und Johann Zarco haben den Grand Prix der MotoGP in Barcelona überschattet. Erst erwischte es den Spanier Márquez, nach Abbruch und Neustart kam der Franzose Zarco gleich in der ersten Kurve zu Fall, erneut wurden die Roten Flaggen geschwenkt.

In der zwölften von 24 geplanten Runden hatte KTM-Pilot Pedro Acosta (Spanien) offenbar ein technisches Problem und wurde plötzlich langsamer, Márquez konnte nicht mehr ausweichen, streifte mit seiner Maschine die des Konkurrenten und konnte es glücklicherweise verhindern, in die Seitenbegrenzung der Strecke zu krachen.

Márquez war bei Bewusstsein, als er ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Dort wurden ein Schlüsselbeinbruch und eine Fraktur im C7-Wirbel festgestellt. Márquez sollte noch am Sonntag operiert werden.