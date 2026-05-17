ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Max Verstappen und sein Team erlebten beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ein bitteres Aus. Rund vier Stunden vor Rennende führten mehrere Schäden dazu, dass das bis dahin dominierende Team aufgeben musste.

Die Technik hat Max Verstappen bei seinem ersten 24-Stunden-Rennen am Nürburgring einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nach der letzten Ausfahrt des viermaligen Formel-1-Weltmeisters in der Grünen Hölle bremste ein Defekt an der Antriebswelle den Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 3 aus - nach vorheriger Führung beim Langstreckenklassiker in der Eifel waren vier Stunden vor Rennende auf einen Schlag alle Chancen dahin. Formel 1: "Es muss ein Fluchtauto gewesen sein" - Valtteri Bottas' Dienst-Cadillac in Miami gestohlen "Wir sind total am Boden zerstört, dass wir es nicht geschafft haben. Aber so ist der Rennsport. Bis zum nächsten Mal", kommentierte Verstappen Racing bei Instagram. Am Ende stand Platz 38 mit 21 Runden Rückstand auf das Siegerauto.

Max Verstappen: Kollateralschäden verhindern Sieg Die Probleme traten auf, nachdem der 28-jährige Niederländer Verstappen seinen Boliden an Daniel Juncadella übergeben hatte. Der Mercedes wurde stetig langsamer, der Spanier steuerte die Box an und stieg aus, im Klassement wurde der Wagen durchgereicht. "Wir haben leider ein technisches Problem hinten rechts. Es war keine Berührung, sondern Technik", sagte Steve Buschmann, Teammanager bei Winward-Mercedes, am Nitro-Mikrofon. Bei näherer Untersuchung seien auch "Kollateralschäden am Radträger und zu anderen Peripherieteilen an der Hinterachse rechts" festgestellt worden, sagte Mercedes-AMG-Kundensportchef Stefan Wendl. Das Ziel der Fahrer sei es dennoch, das Auto wieder auf die Strecke zu bekommen und das Rennen zu beenden, erklärte Wendl. Zumindest das gelang: Für eine letzte Runde kehrte Juncadella kurz vor Ablauf der 24 Stunden auf die Strecke zurück.

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