Indy 500: Mick Schumacher auf Startplatz 28

ran Mehr Sport Formel 1: Heiße Ablenkung! Miss Kroatien verdreht Boxen-Crew die Köpfe Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Beim legendären 500-Meilen-Rennen in Indianapolis muss der deutsche Pilot Mick Schumacher von sehr weit hinten starten.

Mick Schumacher muss die legendären 500 Meilen von Indianapolis wie so oft in seiner ersten IndyCar-Saison von weit hinten angehen. Im Qualifying am Sonntag auf dem Indianapolis Motor Speedway erreichte der 27-Jährige unter 33 Startern den 28. Rang. MotoGP in Barcelona: Schlimme Stürze von Márquez und Zarco In jeweils vier Runden ging es um eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit, die besten zwölf Piloten zogen in den zweiten Abschnitt ein; dies verpasste der frühere Formel-1-Fahrer Schumacher deutlich.

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