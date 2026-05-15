ran Mehr Sport Formel 1: Fan-Ärger über Red Bull! "Terroristen" Videoclip • 01:25 Min Link kopieren Teilen

Im Rahmen einer Werbekampagne für das "Freedom 250", ein Straßenrennen in Washington D.C., das durch eine Verordnung von Donald Trump genehmigt wurde, stellte IndyCar ein T-Shirt vor, das im Internet für heftige Kritik sorgt.

Die Rennserie IndyCar bekommt im Rahmen des Straßenrennens "Freedom 250" einen heftigen Shitstorm. Grund dafür ist die Vorstellung eines T-Shirts für das Rennen. Das Design zeigt einen Rennfahrer mit Helm, der auf einem Thron sitzt, vor einem rot gestreiften Hintergrund mit der Aufschrift "One Nation, One Race". Zu riskantes IndyCar-Manöver: Mick Schumacher zahlt weiter Lehrgeld Auf Deutsch also "eine Nation, ein Rennen" oder eben "eine Nation, eine Rasse". Im Kontext des mit Donald Trumps Hilfe veranstalteten Rennens traf das Design online auf starken Gegenwind, doch die IndyCar selbst hält sich bedeckt.

Motorsport-Livestreams: Bald verfügbar Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport 24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 16.05. 12:00 • Motorsport 24h Nürburgring: Das Rennen im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 16.05. 13:50 • Motorsport PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 75 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 16.05. 13:50 • Motorsport PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 1 im Livestream Verfügbar auf Joyn 75 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 11:05 • Motorsport PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 75 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 17.05. 11:05 • Motorsport PSCCD: Spa-Francorchamps, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 75 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

Indy500: Schwammige Antwort nach harter Kritik Der Slogan "Eine Nation, eine Rasse" war zum Beispiel Teil der rassistischen Kernideologie des Nationalsozialismus. Auch wenn hierbei wohl das "Rennen" und nicht die "Rasse" gemeint war, sorgt dieses Design in Nordamerika in angespannten und angeheizten politischen Zeiten für Empörung. Das Shirt, welches im Shop als "lustiges Grafik-T-Shirt" beschrieben war, wurde letztlich aufgrund von "Kundenfeedback" aus dem IndyCar-Onlineshop genommen. Die Rennserie teilte in einer Erklärung zudem mit: "Wir verstehen, dass einige Personen die Wortwahl als bedenklich empfanden." Letzte Woche erklärte ein Sprecher ebenfalls, dass "das Genehmigungsverfahren für Merchandise-Produkten zu überprüfen" sei. Doch auch eine Woche später wurde noch immer nicht erklärt, wer das Design freigegeben hat oder wie es überhaupt genehmigt wurde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Indycar: Rassen-Shirt ist nicht die einzige politische Kontroverse Und diese politische Diskussion ist kein Einzelfall. Bereits vergangenen August nutzte das Ministerium für Innere Sicherheit ein Bild eines IndyCars, um für eine geplante Einwanderungshaftanstalt in Indiana zu werben. Obwohl IndyCar später gegen die Nutzung des eigenen geistigen Eigentums Einspruch erhob, gab es scharfe Kritik an der Rennserie. Nicht zuletzt, da das Bild ein Auto mit der Startnummer des einzigen mexikanischen Fahrers der Serie zeigte. "Ich war einfach ein bisschen schockiert über die Zufälle dabei und, na ja, darüber, was das bedeutet", sagte Pato O’Ward, der betreffende mexikanische Fahrer, als Reaktion auf den Beitrag. "Ich glaube nicht, dass das viele Leute stolz gemacht hat, gelinde gesagt."

Der IndyCar Besitzer und Donald Trump Roger Penske, der Eigentümer des Indianapolis Motor Speedway, des IndyCar-Teams Penske als auch der IndyCar-Serie selbst, scheint eine gute Beziehung zur Trump-Administration zu haben. Bereits während seiner letzten Amtszeit im Jahr 2019 verlieh Trump Penske die "Presidential Medal of Freedom" und würdigte ihn als Wirtschaftsmagnaten und Motorsporthelden. "Vielen Dank für alles, was Sie und Ihre Regierung tun, um "America First" umzusetzen, unsere Grenzen zu schützen und Investitionen in unser großartiges Land zurückzuholen", schrieb Penske in einem später veröffentlichten Brief an Trump. Auch interessant: "Genau das macht mir Angst" - Toto Wolff sorgt sich um "Rohdiamant" Kimi Antonelli

- Anzeige -