DTM: Maximilian-Paul-Comeback nur drei Monate nach Wirbelbruch? Grasser-Boss ist optimistisch

Grasser-Boss Gottfried Grasser glaubt, dass Maximilian Pauls Comeback noch diese Saison anstehen könnte.

Paul hatte sich am Oschersleben-Wochenende auf Instagram zu Wort gemeldet und erklärt, dass er sich bereits auf dem Weg der Besserung befinde. "Ich gebe natürlich Vollgas, dass ich so schnell wie es geht wieder da sein kann," erklärte der Grasser-Pilot.

Nach Maximilian Pauls schwerem Unfall auf dem Norisring ließen die Diagnosen, ein Schien- und Wadenbeinbruch und ein Lendenwirbelbruch, Zweifel an einem schnellen DTM-Comeback aufkommen.

Paul: DTM-Rückkehr früher als erwartet?

Dass Maximilian Paul alles gibt, bestätigte auch sein Teamchef Gottfried Grasser: "Er trainiert, bis das Bein anschwillt - erst dann gibt er Ruhe. Er ist ein echter Kämpfer mit einem riesigen Kämpferherz, aber es ist ganz natürlich, dass das eine gewisse Zeit brauchen wird."

Wie lange der Heilungsprozess genau dauern wird, sei noch unklar, doch Grasser glaube, es sei "immer gut, so schnell wie möglich ins Auto zurückzukehren." Am liebsten wäre ihm das noch diese Saison.

"Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Max in Hockenheim wieder bei uns im Auto sitzt", erklärte Grasser: "Von seiner Motivation und von seiner Einstellung würde ich es ihm zutrauen - vorausgesetzt, der Heilungsprozess verläuft weiter so wie im Moment."

Das DTM-Saisonfinale (live auf ProSieben und im Joyn-Stream) in Hockenheim findet vom 9. bis 11. Oktober statt und damit nur drei Monate nach Pauls Norisring-Crash Anfang Juli.

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