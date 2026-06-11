Wintersport: FIS-Präsident Eliasch abgewählt - Ospelt Nachfolger

Die Ära des umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch ist nach fünf Jahren Geschichte. Der 64-Jährige verlor die Wahl mit zwei Stimmen.

Der schwedisch-britische Unternehmer verlor am Donnerstag auf dem Kongress des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes in Belgrad die Wahl um das höchste Amt mit 64:65 Stimmen gegen Alexander Ospelt. Der Liechtensteiner war der einzige Gegenkandidat.

Ospelt ist der sechste FIS-Präsident nach dem Schweden Ivar Holmquist (1924 bis 1934), Nikolai Ramm Oestgaard aus Norwegen (1934 bis 1951), den Schweizern Marc Hodler (1951 bis 1998) und Gian Franco Kasper (1998 bis 2021) sowie Eliasch (seit 2021).

Letzterer gratulierte seinem Nachfolger zur Wahl, warf aber auch dem Internationalen Olympischen Komitee vor, es habe versucht, diese zu beeinflussen. "Dagegen müssen wir standhaft bleiben, weil wir unabhängig sind."