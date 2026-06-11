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NFL - Patrick Mahomes verlängert bei den Kansas City Chiefs: Die Details des Mega-Deals
Aktualisiert:von Raman Rooprail
NFL
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Videoclip • 01:29 Min
Patrick Mahomes verlängert seinen ursprünglich bis 2031 datierten Vertrag um zwei weitere Jahre und sackt dabei eine gewaltige Gehaltserhöhung ein. Nichtsdestotrotz bleiben die Kansas City Chiefs dank der Vertragsstrukturen flexibel.
Die Kansas City Chiefs und Superstar-Quarterback Patrick Mahomes haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Mahomes hängt an seinen ursprünglichen Kontrakt zwei weitere Jahre dran und unterschreibt bis 2033.
Damit ist er bis zu seinem 38. Lebensjahr an die Chiefs gebunden.
Finanziell lässt sich Mahomes ordentlich entlohnen. Von 2026 bis 2033 verdient er insgesamt 504,75 Millionen Dollar. Der neue Vertrag setzt ab 2027 komplett ein, dann kassiert der dreimalige Super-Bowl-MVP durchschnittlich 64 Millionen Dollar pro Saison – bisher wären es bis 2031 "nur" 44 Millionen Dollar jährlich gewesen.
Patrick Mahomes bringt Kansas City Chiefs mehr Flexibilität
Auch wenn der Vertrag jegliche Grenzen der NFL sprengt: Der neue Deal erschwert den Chiefs die Kaderplanung hinsichtlich des Salary Caps nicht – im Gegenteil sogar, KC kauft sich Flexibilität.
Denn der Cap Hit des Superstars soll "Spotrac" zufolge über die Jahre trotz des Mammut-Gehalts kontinuierlich sinken.
Beträgt der Cap Hit 2026 noch rund 34,6 Millionen Dollar für Mahomes, soll dieser bis 2030 auf knapp elf Millionen Dollar schrumpfen. Bis dahin ist auch der gesamte Deal garantiert.
Mahomes setzt neue NFL-Bestmarke
Mit der ungewöhnlich langen Vertragslaufzeit von acht Jahren können die Chiefs den Deal zusätzlich fast beliebig umstrukturieren, um weiteren Cap Space zu schaffen.
Kein neues Mittel in Kansas City, hat man diese Praxis beim ursprünglichen Zehnjahres-Vertrag von 2020 bei Mahomes mehrmals umgesetzt.
Inklusive möglicher Boni kann Mahomes insgesamt sogar bis zu 522,25 Millionen Dollar in den kommenden acht Jahren verdienen.
Es ist der erste NFL-Vertrag, der die Grenze der halben Milliarde Dollar knackt. Im US-Sport haben nur die Baseball-Stars Juan Soto (765 Millionen Dollar für 15 Jahre) und Shohei Ohtani (700 Millionen Dollar für zehn Jahre) höher dotierte Verträge.
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