NFL NFL: Patrick Mahomes zurück im Training - mit Kniebandage Videoclip • 01:29 Min Link kopieren Teilen

Patrick Mahomes verlängert seinen ursprünglich bis 2031 datierten Vertrag um zwei weitere Jahre und sackt dabei eine gewaltige Gehaltserhöhung ein. Nichtsdestotrotz bleiben die Kansas City Chiefs dank der Vertragsstrukturen flexibel.

Die Kansas City Chiefs und Superstar-Quarterback Patrick Mahomes haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Mahomes hängt an seinen ursprünglichen Kontrakt zwei weitere Jahre dran und unterschreibt bis 2033. Damit ist er bis zu seinem 38. Lebensjahr an die Chiefs gebunden. Finanziell lässt sich Mahomes ordentlich entlohnen. Von 2026 bis 2033 verdient er insgesamt 504,75 Millionen Dollar. Der neue Vertrag setzt ab 2027 komplett ein, dann kassiert der dreimalige Super-Bowl-MVP durchschnittlich 64 Millionen Dollar pro Saison – bisher wären es bis 2031 "nur" 44 Millionen Dollar jährlich gewesen.

Patrick Mahomes bringt Kansas City Chiefs mehr Flexibilität Auch wenn der Vertrag jegliche Grenzen der NFL sprengt: Der neue Deal erschwert den Chiefs die Kaderplanung hinsichtlich des Salary Caps nicht – im Gegenteil sogar, KC kauft sich Flexibilität. Denn der Cap Hit des Superstars soll "Spotrac" zufolge über die Jahre trotz des Mammut-Gehalts kontinuierlich sinken. Beträgt der Cap Hit 2026 noch rund 34,6 Millionen Dollar für Mahomes, soll dieser bis 2030 auf knapp elf Millionen Dollar schrumpfen. Bis dahin ist auch der gesamte Deal garantiert.

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