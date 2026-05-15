Fußball
WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt erneut Song zum Turnier
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Frankreich präsentiert Kader mit kuriosem Video
Videoclip • 01:56 Min
Shakira veröffentlicht knapp einen Monat vor dem Beginn des Turniers ihren WM-Beitrag. Diesmal ist ein Reggae-Künstler an ihrer Seite.
Pop-Ikone Shakira wird erneut einen Hit zur Fußball-WM beisteuern. Den Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - performt die Kolumbianerin gemeinsam mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy.
In dem Clip läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.
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Shakira und Fußball: Schon dritter WM-Song
Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni, erstmals soll es ein ganzes Album mit WM-Songs geben, wie die FIFA bereits im März mitteilte. Nach dem Song "Lighter" von Jelly Roll und Carín Léon, der bei vielen Fans für wenig Begeisterung gesorgt hatte, ist "Dai Dai" der zweite veröffentlichte Beitrag.
Für Shakira, die vor wenigen Tagen noch ein Konzert vor rund zwei Millionen Fans an der Copacabana gegeben hatte, setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort. 2010 steuerte die mittlerweile 49-Jährige mit "Waka Waka (This is Africa)" die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei, 2014 legte sie mit "La La La" für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann. Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.
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