WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt erneut Song zum Turnier

ran Fußball WM 2026: Frankreich präsentiert Kader mit kuriosem Video Videoclip • 01:56 Min Link kopieren Teilen

Shakira veröffentlicht knapp einen Monat vor dem Beginn des Turniers ihren WM-Beitrag. Diesmal ist ein Reggae-Künstler an ihrer Seite.

Pop-Ikone Shakira wird erneut einen Hit zur Fußball-WM beisteuern. Den Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - performt die Kolumbianerin gemeinsam mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy. In dem Clip läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.

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