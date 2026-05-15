Dänemark vs. Deutschland - Handball live & kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream

Die deutschen Handballer treffen am Freitag im Rahmen eines Testspiels auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream.

Deutschlands Handballer haben in der Neuauflage des EM-Endspiels eine deutliche Pleite gegen die Übermannschaft Dänemark kassiert. 103 Tage nach der Finalniederlage von Herning unterlag das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im ersten Teil des Länderspiel-Doppelpacks 28:36 (13:21) in Kopenhagen

Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale 2026 (27:34) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.

Nach zwei Testspielen im März gegen Ägypten trifft man nun erneut auf Final-Gegner Dänemark. Am Freitag steigt das erste Match in Kopenhagen (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Joyn).

Zwei Tage später steht man sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 15 Uhr live auf ProSieben und Joyn).