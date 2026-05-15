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Handball heute live auf ProSieben und Joyn

Dänemark vs. Deutschland - Handball live & kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von ran.joyn
Livestream beendet • Handball

Handball: Dänemark-Deutschland im Livestream

Verfügbar auf Joyn140 Min

Die deutschen Handballer treffen am Freitag im Rahmen eines Testspiels auf Europa- und Weltmeister Dänemark. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream.

Update, 21:15 Uhr: DHB-Team verliert

Deutschlands Handballer haben in der Neuauflage des EM-Endspiels eine deutliche Pleite gegen die Übermannschaft Dänemark kassiert. 103 Tage nach der Finalniederlage von Herning unterlag das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im ersten Teil des Länderspiel-Doppelpacks 28:36 (13:21) in Kopenhagen

Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat.1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale 2026 (27:34) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.

Nach zwei Testspielen im März gegen Ägypten trifft man nun erneut auf Final-Gegner Dänemark. Am Freitag steigt das erste Match in Kopenhagen (ab 19 Uhr live auf ProSieben und Joyn).

Zwei Tage später steht man sich in der Lanxess-Arena in Köln erneut gegenüber (ab 15 Uhr live auf ProSieben und Joyn).

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Handball heute live: Der DHB-Kader für die Kracher-Duelle gegen Dänemark im Überblick:

Tor: David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Vincent Büchner (ThSV Eisenach), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Timo Kastening (MT Melsungen), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Moritz Sauter (HSV Hamburg), Miro Schluroff (VfL Gummersbach), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Zerbe (THW Kiel)

Dänemark vs. Deutschland im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?

  • Spiel: Dänemark vs. Deutschland

  • Wettbewerb: Testspiel

  • Datum: 15. Mai 2026

  • Uhrzeit: 19:30 Uhr (Übertragung ab 19 Uhr)

  • Austragungsort: Royal Arena (Kopenhagen)

Dänemark vs. Deutschland heute live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?

ProSiebenSat.1 hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Der Testspiel-Doppelpack zwischen Deutschland und Dänemark läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 19:00 Uhr.

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Deutschland gastiert in Dänemark: Wo gibt es einen Livestream zum Handball-Länderspiel?

Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Ägypten gibt es auf Joyn:

Handball heute live im Free-TV und Stream: Übersicht zur Übertragung von Dänemark gegen Deutschland

  • Begegnung: Dänemark vs. Deutschland

  • Wettbewerb: Testspiel

  • Datum und Uhrzeit: 15. Mai 2026, 19:30 Uhr

  • Trainer: Nikolaj Jacobsen (Dänemark), Alfred Gislason (Deutschland)

  • Free-TV: ProSieben

  • Livestream: Joyn

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