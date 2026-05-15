La Liga
Real Madrid: Klage wegen Florentino Perez - Schiedsrichter leiten juristische Schritte ein
Veröffentlicht:von Tobias Wiltschek
ran Fußball
Real Madrid: Florentino Perez mit kurioser Pressekonferenz - Fans sind gespalten
Videoclip • 01:46 Min
Nicht nur die Journalisten, sondern auch die Schiedsrichter wurden von Real-Präsident Florentino Perez diffamiert. Dagegen will die Vereinigung der Unparteiischen nun vorgehen.
Die denkwürdige Rede von Florentino Perez vom Dienstag hallt immer noch nach. Der Präsident von Real Madrid hatte sich bei der extra anberaumten Pressekonferenz nicht nur die Journalisten zur Brust genommen, denen er polemische und erfundene Berichterstattung vorwarf.
Er teilte auch gegen die Schiedsrichter in Spanien aus. Dabei attackierte der 79-Jährige nicht nur einzelne Referees, sondern stellte das gesamte Schiedsrichterwesen im Profibereich des Landes an den Pranger.
Hauptvorwurf: Die Unparteiischen hätten sich vom großen Konkurrenten FC Barcelona kaufen lassen und benachteiligten die Königlichen systematisch. Hintergrund dieser Tiraden sind die Ermittlungen gegen den ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, José Maria Enriquez Negreira. Dessen Unternehmen soll zwischen 2001 und 2017 von Barca sieben Millionen Euro erhalten haben, die Real und Präsident Perez für Bestechungsgelder halten.
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Schiedsrichter-Vereinigung will juristisch gegen Perez vorgehen
Die Schiedsrichterbranche will ihrerseits diesen Generalvorwurf nicht auf sich sitzen lassen und geht nun zum Gegenangriff über. Die Schiedsrichter-Vereinigung AESAF sieht in Perez‘ Äußerungen eine klare Grenzüberschreitung und hat beim Disziplinarausschuss des Spanischen Fußballverbands eine Beschwerde eingereicht.
Perez, so die Begründung, beschränke sich nicht darauf, konkrete Schiedsrichterfehler aufzuzeigen, "sondern wirft dem gesamten Schiedsrichterwesen vor, über zwei Jahrzehnte hinweg ein fortgesetztes Korruptionsdelikt begangen zu haben", heißt es in der offiziellen Beschwerde.
Die Vereinigung verlangt deshalb vom Wettbewerbsausschuss mehrere Maßnahmen. So soll es Perez sofort untersagt sein, während des laufenden Verfahrens keine weiteren Äußerungen dieser Art zu tätigen. Zudem fordert AESAF, dass Real Madrid eine öffentliche Richtigstellung und Entschuldigung veröffentlicht.
Schließlich verlangen die Schiedsrichter eine Kompensation für den ihrer Meinung nach durch Perez‘ Äußerungen angerichteten moralischen, beruflichen und Reputationsschaden. Mögliche strafrechtliche Tatbestände, wie schwere Beleidigungen oder Verleumdung, sollten außerdem der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vorgelegt werden.
Perez behauptet: Real sind sieben Titel gestohlen worden
Perez hatte schon bei der Rede am Dienstag seinem Ärger über die Schiedsrichter Luft gemacht und behauptet, Real hätte in seiner Amtszeit nicht nur die tatsächlich errungenen sieben Titel verdient, sondern ihm seinen auch "sieben weitere Meisterschaften gestohlen worden".
Am Tag darauf legte er noch einmal gegen die Schiedsrichter nach und behauptete im TV-Sender La Sexta: "In dieser Saison haben sie uns 16 oder 18 Punkte gestohlen."
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