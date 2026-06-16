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Alexander Zverev vs. Vit Kopriva heute live: ATP-Turnier in Halle im Free-TV und Livestream
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
In Halle/Westfalen absolviert Alexander Zverev das erstes Match seit seinem Erfolg bei den French Open. So verfolgt Ihr seinen Auftritt im Free-TV und Joyn-Livestream.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.
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Beim ATP-Turnier trifft der frischgebackene Grand-Slam-Champion in Runde eins auf den Tschechen Vit Kopriva.
Die Terra Wortmann Open sollen für Zverev zur Generalprobe für das nächste große Turnier werden: Wimbledon.
Womöglich kommt es in Halle sogar zum Wiedersehen mit Flavio Cobolli. Der Italiener könnte unter Umständen im Finale auf den Deutschen treffen. Zuvor steht für Zverev allerdings die erste Runde an.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Kopriva live im Free-TV und Joyn-Livestream.
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ATP-Turnier in Halle live: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; 1. Runde
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 16. Juni 2026
Uhrzeit: 15:00 Uhr
Terra Wortmann Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Vit Kopriva?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Vit Kopriva wird am Vorabend zeitgenau angesetzt.
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Alexander Zverev vs. Vit Kopriva live: 1. Runde der Terra Wortmann Open im Free-TV
Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Ob auch das Spiel von Alexander Zverev im Free-TV übertragen wird, ist noch nicht bekannt.
Alexander Zverev vs. Vit Kopriva live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum ersten Zverev-Match seit den French Open?
Sollte das Match im Free-TV auf Eurosport übertragen werden, kann das Duell auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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