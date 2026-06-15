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Tennis - Alexander Zverev: Erstes Match nach French-Open-Erfolg - baldiges Wiedersehen mit Final-Gegner Cobolli?

Veröffentlicht:

von Philipp Schmalz/SID

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Alexander Zverev steht kurz vor seinem ersten Match seit seinem Erfolg bei den French Open. Beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen könnte es zudem zu einem Rematch mit Flavio Cobolli kommen.

Die Feierlichkeiten sind beendet! Für Alexander Zverev wartet nach dem Erfolg bei den French Open nun wieder der "schnöde" Tour-Alltag. Beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen absolviert der 29-Jährige sein erstes Match als frischgebackener Grand-Slam-Champion.

In Runde eins trifft Zverev dabei am 16. Juni (Uhrzeit noch offen) auf Vit Kopriva. Der Tscheche steht auf Rang 64 der Weltrangliste und geht natürlich als klarer Außenseiter in die Partie.

Besonders brisant: Sollte Zverev auch in Halle ins Finale kommen, könnte es zum Rematch mit Flavio Cobolli kommen. Den Italiener besiegte der Deutsche im Endspiel von Paris (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1).

"Wir haben schon miteinander gesprochen. Er hat gesagt, es geht ihm super. Für ihn war es auch ein Riesenerfolg, überhaupt im Finale zu sein. Ich glaube, für ihn war es eine positive Woche", verriet Zverev in Halle.

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Zverev in Halle - Wimbledon wirft Schatten voraus

Das Turnier in Halle ist für Zverev auch der Auftakt für die Rasen-Saison. Dabei steht vor allem Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) im Mittelpunkt. Wirklich warm wurde Zverev mit dem Grand-Slam-Turnier in London aber noch nicht. Bei insgesamt neun Auftritten schaffte er es nie über das Achtelfinale hinaus.

Mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen soll das 2026 anders aussehen, weshalb Zverev auch in Halle eine gute Leistung zeigen möchte: "Ich muss mich auf dieses Turnier genauso vorbereiten. Ich möchte auch mit dem Publikum Erlebnisse feiern. Deswegen freue ich mich, hier auf dem Platz zu stehen."

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