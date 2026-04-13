Aufschlag in München: Alexander Zverev freut sich aufs Heimspiel

RAN TENNIS: BMW Open Tennis: Liebesdebakel zwischen Taylor Fritz und Morgan Riddle Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev geht gut gelaunt und mit gutem Mut in das "Heimspiel" beim ATP-Turnier in München.

Tennisprofi Alexander Zverev geht guten Mutes und bester Laune in sein erstes "Heimspiel" in dieser Saison. "Ich freue mich, wieder hier zu sein", sagte der Weltranglistendritte vor seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München (ab Montag, 13. April täglich im kostenlosen Joyn-Livestream), wo er als Titelverteidiger antritt. Für den Hamburger ist es die zwölfte Teilnahme auf der Anlage des MTTC Iphitos, dreimal hat er am Rande des Englischen Gartens bereits gewonnen. Tennis: BMW Open, 1. Runde im kostenlosen Joyn-Livestream Zverevs Gegner in der ersten Runde des mit 2,56 Millionen Euro dotierten 500er-Turniers ist am Dienstag Miomir Kecmanovic.

Zverev: "Da hätte ich gegen jeden Gegner verloren" Der Serbe ist neben Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) der einzige Spieler, dem der Hamburger seit Beginn der Australian Open in diesem Jahr unterlag. "Das war ein Match, da hätte ich gegen jeden Gegner verloren", sagte Zverev über das Achtelfinal-Duell Ende Februar in Acapulco/Mexiko. Bei den Australian Open hatte Zverev das Halbfinale gegen Alcaraz verloren. Nach der anschließenden Niederlage gegen Kecmanovic erreichte er bei den folgenden drei Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami und zuletzt Monte Carlo jeweils das Halbfinale, stets verlor er dabei gegen Sinner. "In den letzten zwei Monaten habe ich nur gegen ihn verloren, was sehr positiv ist", betonte Deutschlands Nummer eins, wichtig sei freilich auch, mal wieder "ein Turnier zu gewinnen".

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