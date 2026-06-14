:newstime Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter Videoclip • 01:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Für den Sieg bei den French Open musste der Hamburger Tennisstar Alexander Zverev im Vorfeld einiges über sich und seinen Körper ergehen lassen.

Alexander Zverev hat mit dem kürzlich errungenen ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere ein vorläufiges Karriere-Highlight gefeiert. Im Finale der French Open gewann der Hamburger in Paris gegen den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen. Alexander Zverev "behandelt wie ein Stück Dreck" - Grand-Slam-Champion verteidigt Deutschen Tennis-Star Vor dem Triumph auf dem Court Philippe Chatrier musste der 1,98-Meter-Hüne jedoch einiges über sich und seinen Körper ergehen lassen.

Alexander Zverev: Spritzenkur bei Ex-Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt Schon Ende 2025 unterzog sich Zverev einer intensiven Spritzenkur beim Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, dem früheren Mannschaftsarzt des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. "Im Dezember hat er mir viele Spritzen reingehauen. Vielleicht waren es keine 70, aber 60 bestimmt", sagte Zverev der "Bild", "er hat dafür gesorgt, dass ich dieses Jahr schmerzfrei spielen konnte". Auch kurz vor den French Open gab es erneut viele Spritzen für Zverev. "Zuletzt war ich nach dem Masters in Rom bei ihm, da setzte es auch nochmal zweimal 20 Spritzen. Er hat also seinen Anteil und hat mir sehr geholfen", erklärte der frischgebackene Grand-Slam-Sieger. Beim Masters in Rom scheiterte Zverev überraschend früh im Achtelfinale und sagte daraufhin wegen Rückenproblemen die Teilnahme an seinem Heim-Turnier in Hamburg ab.

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