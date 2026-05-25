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French Open: Emotionaler Abschied für Showman Gael Monfils
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:25 Min
Der Franzose Gael Monfils hat sich unter Tränen bei den French Open vom Publikum in Paris verabschiedet. Der 39-Jährige spielt das letzte mal das Grand-Slam-Turnier, beendet am Jahresende seine Karriere.
Emotionaler Abschied für den Showman: Gael Monfils ist bei seinen letzten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.
Der 39-Jährige unterlag am späten Montagabend seinem Landsmann Hugo Gaston 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Schon beim Matchball hatte Monfils, der mit dem Ende der Saison seine Karriere beendet, Tränen in den Augen.
Auf der Tribüne litt seine Ehefrau Elina Switolina mit, die zuvor ihr Erstrundenmatch gewonnen hatte. Schon vor dem Turnierbeginn war Monfils in einer lockeren Show geehrt worden.
Monfils: "Wir sehen uns wieder"
Nun wurden nach der Niederlage unter anderem große Momente seiner Laufbahn gezeigt und Monfils dankte seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. "Ich liebe dieses Turnier, ich liebe euch alle und wir sehen uns wieder", schloss Monfils.
Monfils, der 2004 seine Profikarriere begann und es bis auf Weltranglistenplatz 6 schaffte, erreichte 2008 in Paris und 2016 bei den US Open jeweils das Halbfinale. Nun schied er zum erst dritten Mal bei seiner 19. Teilnahme bei den French Open in der ersten Runde aus.
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