French Open: Emotionaler Abschied für Showman Gael Monfils

Der Franzose Gael Monfils hat sich unter Tränen bei den French Open vom Publikum in Paris verabschiedet. Der 39-Jährige spielt das letzte mal das Grand-Slam-Turnier, beendet am Jahresende seine Karriere.

Emotionaler Abschied für den Showman: Gael Monfils ist bei seinen letzten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 39-Jährige unterlag am späten Montagabend seinem Landsmann Hugo Gaston 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Schon beim Matchball hatte Monfils, der mit dem Ende der Saison seine Karriere beendet, Tränen in den Augen.

Auf der Tribüne litt seine Ehefrau Elina Switolina mit, die zuvor ihr Erstrundenmatch gewonnen hatte. Schon vor dem Turnierbeginn war Monfils in einer lockeren Show geehrt worden.