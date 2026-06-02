Tennis
French Open 2026 - Alexander Zverev vs. Rafael Jodar: Deutscher souverän im Halbfinale
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
French Open HIER LIVE im STREAM: Zverev gegen spanischen Youngster
Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Viertelfinale trifft der Deutsche auf Shootingstar Rafael Jodar. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Update, 17:20 Uhr: Zverev steht im Halbfinale
Alexander Zverev dreht nach einem schwierigen ersten Satz auf und weist Youngster Rafael Jodar in die Schranken. Mit drei Sätzen macht der Deutsche letztlich kurzen Prozess und steht im Halbfinale der French Open-
Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!
Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.
Im Viertelfinale wartet auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar allerdings eine gefährliche Aufgabe. Der Spanier ist einer der Shootingstars der Szene und sorgt seit Monaten für Aufsehen.
Auch Zverev weiß um die Schwierigkeit des Duells: "Ich finde ihn fantastisch. Er spielt großartiges Tennis und ich freue mich auf unser erstes Duell, das hoffentlich unterhaltsam wird."
ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.
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French Open heute live: Alexander Zverev vs. Rafael Jodar in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Rafael Jodar
Wettbewerb: French Open, Viertelfinale
Ort: Court Philippe Chatrier (Paris)
Datum: 02. Juni 2026
Uhrzeit: ab ca. 14:30 Uhr
French Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Rafael Jodar?
Das Viertelfinale zwischen Alexander Zverev und Rafael Jodar ist für ca. 14:30 Uhr angesetzt.
Die genaue Startzeit ist allerdings auch von der Spielzeit der beiden vorher stattfindenden Spiele auf dem Centre-Court abhängig.
Alexander Zverev vs. Rafael Jodar heute live: Viertelfinale der French Open im Free-TV
Der Tennis-Kracher zwischen Zverev und Jodar ist im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Das Match wird live bei Eurosport übertragen.
Alexander Zverev vs. Rafael Jodar heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zu den French Open 2026?
Alle Matches, die im Free-TV bei Eurosport laufen, könnt ihr auch im kostenfreien Livestream auf Joyn schauen.
Ein kostenpflichtiger Livestream wird zudem von DAZN angeboten.
French Open 2026 heute im Liveticker: Alexander Zverev vs. Rafael Jodar
Einen Liveticker für das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Jodar gibt's auf ran.de.
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Wettbewerb: French Open; Viertelfinale
Datum und Uhrzeit: 02. Juni 2026; ab ca. 14:30 Uhr
Free-TV: Eurosport
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
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