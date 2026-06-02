Der Traum vom Titel bei den French Open lebt für Alexander Zverev weiter. Im Viertelfinale trifft der Deutsche auf Shootingstar Rafael Jodar. So verfolgt ihr das Match im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

Eine solche Chance bekommt Alexander Zverev wohl nie wieder!

Nach der Absage von Carlos Alcaraz, dem Aus von Dominator Jannik Sinner und dem weiteren großen Favoritensterben, ist der Deutsche der klare Top-Kandidat auf den Titel bei den French Open 2026.

Im Viertelfinale wartet auf den gebürtigen Hamburger mit dem erst 19-jährigen Rafael Jodar allerdings eine gefährliche Aufgabe. Der Spanier ist einer der Shootingstars der Szene und sorgt seit Monaten für Aufsehen.

Auch Zverev weiß um die Schwierigkeit des Duells: "Ich finde ihn fantastisch. Er spielt großartiges Tennis und ich freue mich auf unser erstes Duell, das hoffentlich unterhaltsam wird."

ran hat alle Informationen zum Duell zusammengefasst.