ran Fußball DFB-Team - Jonathan Tah nennt WM-Favoriten: "Harry ist heiß" Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

+++ 2. Juni, 11:13 Uhr: Flexibler Offensiv-Spieler aus der Eredivisie im Visier des FC Bayern München +++ Die Suche nach einem Offensivspieler beim FC Bayern München läuft weiter. Nach dem geplatzten Transfer von Anthony Gordon setzen die Bayern ihre Suche angeblich in der Eredivisie fort. Laut Fabrizio Romano steht nun Offensivspieler Ismael Saibari auf der Liste. Der 25-Jährige von der PSV Eindhoven sammelte in der vergangenen Saison 23 Scorerpunkte. Mit seinen 15 Treffern und acht Assists in 27 Spielen trug er maßgeblich zur dritten Meisterschaft in Folge bei. Er wurde zum Spieler der Saison gewählt. Hinzu kommt, dass der Rechtsfuß in der Offensive sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann über die Linksaußen kommen, ist aber auch auf der Position des Mittelstürmers zuhause. Damit erfüllt er genau die Positionen, die sich die Bayern wünschen. Kein Wunder also, dass der Marokkaner ein heißer Kandidat für die Bayern ist. Nach Information von Fabrizio Romano sei auch das Interesse von Saibari nicht gerade gering. Er sei "heiß darauf" nach München zu wechseln, heißt es in seinem Post auf "X". Erst einmal muss die PSV jedoch eine Ablösevorstellung äußern, sein Vertrag läuft noch bis 2029.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 29. Mai, 09:26 Uhr: FCB wohl an Gordon-Alternative aus der Premier League dran +++ Nachdem der Transfer von Anthony Gordon zum FC Bayern wohl vom Tisch ist, hat der Rekordmeister offenbar ein neues Transferziel aus der Premier League. Wie der "Merkur" berichtet, soll Junior Kroupi vom AFC Bournemouth ins Visier der Münchner geraten sein. Der Franzose spielte mit 13 Saisontoren eine starke Saison beim Überraschungsteam der Premier League. Der Shootingstar kommt hauptsächlich im Sturmzentrum zu Einsatz, kann aber auch auf Linksaußen spielen. Damit würde Kroupi ins Anforderungsprofil der Münchner passen, die wohl einen flexiblen Angreifer verpflichten sollen. Herauszustellen ist dabei das Tor im Spiel gegen Manchester City am vorletzten Spieltag, das den FC Arsenal schlussendlich zum Meister machte. Kroupis Marktwert wird laut "transfermarkt.de" auf 40 Millionen Euro taxiert, der 19-Jährige hat noch Vertrag bis 2030. Knackpunkt dürfte wie bei Gordon jedoch die Ablösesumme werden. Demnach soll Bournemouth offenbar 80 Millionen Euro an Ablöse für Kroupi fordern. Neben dem FCB sollen auch weitere Top-Teams aus der Premier League am Youngster dran sein.

+++ 28. Mai, 13:50 Uhr: Anthony Gordon wohl vor Medizincheck beim FC Barcelona +++ Es geht nun offenbar ganz schnell bei Anthony Gordon. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll der Offensivspieler am Donnerstag zur Mittagszeit in Barcelona landen. Demnach wird der 25-Jährige bereits am Nachmittag den Medizincheck bei den Katalanen absolvieren. Laut "Guardian" soll ein Vollzug anschließend schnell erfolgen. Ziel sei dem Bericht zufolge, den Deal mit Newcastle United bis Montag zu fixieren, bevor Gordon zur englischen Nationalmannschaft nach Florida reist und dort die Vorbereitung auf die WM aufnimmt. "Barca" zahlt laut "The Athletic" wohl rund 80 Millionen Euro für den sowohl auf dem linken Flügel als auch im Sturmzentrum flexibel einsetzbaren Spieler. Zusätzlich haben sich die "Magpies" offenbar eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert. Laut "Guardian" soll Gordon bei den Katalanen einen Vertrag bis 2031 erhalten und wohl ein Gehalt von rund 18 Millionen Euro pro Saison kassieren - eine Verdopplung seines bisherigen Gehalts. Der FC Bayern hätte demnach am Mittwoch ein weiteres Angebot angegeben. Beim Rekordmeister sei man aber offenbar nicht bereit gewesen, eine Ablöse in der Höhe anzubieten, wie es die "Blaugrana" bereit sein sollen zu zahlen. Folglich wäre die Offerte der Münchner umgehend abgelehnt worden, wonach sich der FCB aus dem Gordon-Poker verabschiedet haben soll.

+++ 27. Mai, 16:55 Uhr: FC Barcelona im Rennen um Anthony Gordon angeblich vorne +++ Anthony Gordon und der FC Barcelona: Es wird zwischen den beiden Parteien offenbar konkreter. Wie Fabrizio Romano berichtet, sollen Barca und der 25-Jährige eine "vollständige Einigung über die persönlichen Konditionen" erzielt haben. Aktuell sollen sich die Katalanen in Gesprächen mit Newcastle United befinden, um sich auch mit dem aktuellen Arbeitgeber Gordons zu einigen. Wie es weiter heißt, drückt Barcas angesichts der Konkurrenten wie den FC Bayern und andere Premier-League-Klubs auf das Tempo, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Wie so oft bei Gerüchten gehen die Darstellungen aber auseinander. Wie Christian Falk von der "Bild" berichtet, soll der FC Barcelona die Bemühungen zwar intensiveren, aber im Rennen um Gordon "nicht in Führung" liegen. Stattdessen soll eine feste Verpflichtung von Marcus Rashford eine höhere Priorität genießen.

+++ 27. Mai, 10:11 Uhr: Internationale Konkurrenz: Bayern fällt im Poker um Anthony Gordon wohl zurück +++ Der FC Bayern bemüht sich in jüngster Vergangenheit wohl stark um die Verpflichtung von Anthony Gordon. Der Engländer hat bei Newcastle United zwar noch einen Vertrag bis 2030, doch die Gerüchteküche brodelt schon länger. Neben dem FC Bayern zeigt auch der FC Liverpool starkes Interesse an dem 25-Jährigen, doch Gordans Traumziel soll laut Berichten von "Mundo Deportivo" ein ganz anderes sein. Gordon selbst ziehe wohl einen Wechsel nach Barcelona vor und das Interesse sei durchaus beidseitig. Barca erhofft sich mit diesem Transfer Verstärkung auf der linken Seite, da Raphinha in der abgelaufenen Saison mehrmals verletzungsbedingt ausfiel. Da Gordon ebenfalls als Mittelstürmer eingesetzt werden kann, soll er zudem den Abgang von Robert Lewandowski abfedern. Fraglich bleibt allerdings, ob sich die Katalanen den englischen Nationalspieler überhaupt leisten können. Newcastle solle rund 85 bis 90 Millionen Euro für den Offensivspieler verlangen. Solche Summen sind beim finanziell angeschlagenen FC Barcelona vermutlich nicht ohne Weiteres finanzierbar.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 26. Mai, 07:00 Uhr: FC Bayern erwägt bei Gordon wohl überraschenden Tausch-Deal +++ Ein Wechsel von Anthony Gordon zum FC Bayern stand zuletzt öfter im Raum. Wie die "Bild" jetzt berichtet, zieht der deutsche Rekordmeister für die Verpflichtung des 25-Jährigen einen Tausch-Deal mit Alexander Nübel in Betracht. Die Leihe des Torwarts beim VfB Stuttgart endet am 30. Juni, allerdings hat der 29-Jährige laut ran-Informationen weder eine Zukunft beim Tabellenvierten noch bei seinem Stammverein. "Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund nach dem letzten Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln. Demnach habe der FC Bayern mit Manuel Neuer, dessen Vertreter Jonas Urbig und Sven Ulreich die entsprechenden Kaderpositionen bereits besetzt: "Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan", so Freund. Gleichzeitig sucht Gordons Verein Newcastle United gerade einen neuen Torwart. Wie "Sky" berichtete, sollen die Magpies dabei unter anderem an Robin Risser vom RC Lens interessiert sein. Dieser würde jedoch 30 bis 40 Millionen Euro kosten. Eine Verpflichtung von Nübel wäre deutlich günstiger - der Tabellenzwölfte der englischen Premier League müsste offenbar nur seine bisher geforderte Ablösesumme von 80 Millionen Euro für Gordon senken. Dann könnten die beiden Spieler in einem Tauschgeschäft die Klubs wechseln. Eine zeitnahe Entscheidung wird allerdings nicht erwartet, nicht zuletzt weil der deutsche Nationaltorhüter für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nominiert wurde. Zudem müsste Nübel einem Transfer zu Newcastle überhaupt zustimmen. Laut "Bild"-Informationen tendiert er derzeit eher zu anderen Vereinen in England oder Italien.

+++ 24. Mai, 19:51 Uhr: FC Bayern beobachtet wohl weiterhin Parma-Keeper Zion Suzuki +++ Der FC Bayern wird erneut mit Torhüter Zion Suzuki von Serie-A-Klub Parma in Verbindung gebracht. Laut "Gazzetta dello Sport" soll der deutsche Rekordmeister den 23-jährigen Japaner weiterhin beobachten. Dass die Münchner angeblich Interesse an Suzuki haben sollen, kam schon vor anderthalb Jahren erstmals auf. Akut dürfte ein möglicher Suzuki-Transfer an die Säbener Straße aber nicht sein, denn erst kürzlich verlängerten sowohl Manuel Neuer als auch Sven Ulreich. Das Torhüter-Team vervollständigt Jonas Urbig in der Saison 2026/27. Neben dem FCB sollen auch noch die SSC Neapel, Galatasaray Istanbul und Manchester United ein Auge auf Suzuki geworfen haben. Der Schlussmann hat in Parma noch einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

+++ 22. Mai, 22:58 Uhr: Öffnet sich die Tür für einen Gordon-Wechsel zum FC Bayern? +++ Der Wechsel von Anthony Gordon zum FC Bayern könnte wohl schon bald konkreter werden. Wie die "Daily Mail" berichtete, befasst sich Newcastle United mit einem Transfer von Matias Fernández-Pardo. Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2024 für 11,5 Millionen Euro von der KAA Gent zum OSC Lille. Dort brachte er es in 71 Pflichtspielen bisher auf zwölf Tore und elf Vorlagen. Zwar hat der Offensivspieler noch bis 2029 Vertrag, jedoch würde Lille ein Top-Angebot aus England demnach wohl nicht ablehnen. Zudem soll der Ligue-1-Klub seinem Schützling offenbar schon zugesagt haben, dass dieser bei einem passenden Angebot wechseln darf. Sollte der Deal über die Bühne gehen, könnte sich die Tür für den FC Bayern für einen Gordon-Transfer öffnen. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen", bestätigte Sportvorstand Max Eberl zuvor gegenüber der "Bild" das Werben um den 25-Jährigen. Stand jetzt soll Newcastle United wohl 86 Millionen Euro für Gordon fordern, was den Bayern zu viel ist. Der Rekordmeister und Gordon, der noch bis 2030 unter Vertrag steht, sollen sich laut "Bild"-Informationen schon einig sein.

+++ 22. Mai, 19:02 Uhr: Eberl spricht über Gerüchte um Stones, Gordon und Eichhorn +++ Sportvorstand Max Eberl hat ein angebliches Interesse an Verteidiger John Stones dementiert. "Das ist Not True", sagte er der "Bild". Der Schützling von Ex-FCB-Coach Pep Guardiola war zuletzt von der "Daily Mail" mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden, nachdem der Vertrag des 31-Jährigen bei Manchester City zum Saisonende ausläuft und nicht verlängert wird. Anders sieht es bei Newcastle Uniteds Offensiv-Star Anthony Gordon aus. "Wir haben ein sehr gutes Gespräch geführt und hoffen, dass wir weiterkommen", bestätigte Eberl das Werben um den 25-Jährigen. Allerdings weist der Bayern-Boss auch auf die finanziellen Rahmenbedingungen hin: "Wir sind uns einig, dass wir einen Offensivspieler machen, wenn er zu finanzieren ist." Die "Magpies" fordern offenbar rund 86 Millionen Euro an Ablöse für den englischen Nationalspieler, der noch bis 2030 unter Vertrag steht. Bei Herthas Juwel Kennet Eichhorn machen sich die Münchner inmitten zahlreicher Interessenten ebenfalls Hoffnung, den Zuschlag zu erhalten. "Ich finde, wenn du Kenny Eichhorn siehst - und der FC Bayern würde sich damit nicht beschäftigen - , dann würden wir unseren Job nicht machen", sagte Eberl. "Jetzt muss man gucken, ob das reinpasst und was die Vorstellung von ihm und seinem Management ist. Ob das dann passiert, ist was ganz anderes". Der 16-jährige Shootingstar kann wohl dank Ausstiegsklausel für 12 Millionen Euro wechseln.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 22. Mai, 10:55 Uhr: Bayern-Interesse an Gvardiol und Bisseck? +++ Der FC Bayern sondiert offenbar den Transfermarkt und sucht einen flexibel einsetzbaren Verteidiger, der sowohl innen als auch außen spielen könnte. Beides trifft auf die neuesten Kandidaten zu. Zum einen der Ex-Leipziger Josko Gvardiol, der nach Berichten mehrerer Medien gerne für den FCB spielen würde und sein Management angeblich zur Kontaktaufnahme angewiesen hat. Der 24 Jahre alte Kroate ist offenbar unzufrieden bei Manchester City, wo er noch einen Vertrag bis 2028 hat. Er könnte sowohl innen als auch links hinten spielen. Gleiches gilt für Yann-Aurel Bisseck, der als Linksverteidiger von Inter Mailand beim Sieg in der Champions League bei Borussia Dortmund überzeugte. Normalerweise agiert der deutsche Nationalspieler, den Julian Nagelsmann nicht in den WM-Kader berufen hat, aber eher zentral oder rechts hinten. Auch bei Bisseck dürfte allerdings die Ablösesumme ein Problem darstellen, da er sogar bis 2029 bei Inter gebunden ist. In Kürze sind Gespräche über eine Aufstockung seines bislang angeblich mit 1,5 Millionen Euro pro Jahr dotierten Vertrags geplant. Sollten diese scheitern, ist er laut italienischen Medien ein Thema beim deutschen Rekordmeister. Vorteil für Bayern wäre bei beiden Profis, dass sie sowohl außen als auch innen in einer Dreier- oder Viererkette agieren könnten. Bezahlbar wären sie aber wohl, wenn etwa durch den Verkauf von Min-jae Kim, Hiroki Ito oder Alphonso Davies Geld frei würde. Auch interessant: Darum ergibt Nagelsmanns Verzicht auf Bisseck keinen Sinn