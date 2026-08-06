Jannik Sinner doch menschlich: Tennis-Superstar fällt viermal durch die Führerscheinprüfung

Im Tennis besteht Jannik Sinner, der derzeit die Nummer 1 der Welt ist, jede Prüfung. Doch die Prüfung für den Motorradführerschein schafft der Italiener viermal hintereinander nicht.

In der Tenniswelt ist der 24-jährige Italiener das Maß aller Dinge. Doch laut dem italienischen Nachrichtenportal "Il Fatto Quotidiano" scheitert er bei der Theorieprüfung für seinen Motorradführerschein und das bereits zum vierten Mal. "Es würde mir leid tun, wenn Sinner zum fünften Mal scheitert", verrät sein Fahrlehrer. Der Italiener absolviert die Prüfung dabei nicht in Italien, sondern in seiner Wahlheimat Monaco.

Keine zweite Runde für Jannik Sinner

In Monaco wird der Führerschein, wie in Frankreich, in drei Teile unterteilt. Der erste Teil besteht aus einem Theorieteil. Bei dieser Prüfung darf man nur fünf von vierzig Fragen falsch beantworten. Die anderen beiden Teile bestehen aus praktischen Prüfungen.

Zuerst muss man auf einem abgesperrten Gelände zeigen, dass man das Motorrad beherrschen kann. Sobald man diesen Teil bestanden hat, darf man auf die Straße und den letzten Teil der Führerscheinprüfung absolvieren.

Bei Sinner scheitert es laut Bericht bereits am Theorie-Teil. Der frisch gebackene Wimbledon-Sieger ist schon viermal durch die Prüfung gefallen und hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Führerschein nicht geschafft.