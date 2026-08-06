ran Mehr Sport Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat seine Hartplatzsaison mit einem herben Dämpfer eröffnet.

In Spiel eins nach der Finalniederlage von Wimbledon verlor der Weltranglistendritte nach dürftiger Leistung mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. Damit ist das ATP-Masters in Montréal für den 29-Jährigen schon wieder beendet. Zverev wollte den Masters-Doppelpack in Montréal und Cincinnati in Vorbereitung auf die Ende August beginnenden US Open nutzen. In Kanada, das hatte er bereits angekündigt, erwarte er nicht sein bestes Tennis. Das Turnier-Aus gegen Griekspoor kam, auch angesichts der vergangenen Monate samt French-Open-Sieg, dennoch überraschend. Zverev haderte immer wieder und diskutierte mit seiner Box. Alcaraz sagt auch für Cincinnati ab - Zverev-Kritik erhält Futter

Als Zverev ein weiteres Break abgewehrt hatte, gelang ihm das Re-Break zum 4:4. Er konnte es jedoch nicht halten. Griekspoor nutzt nach 2;34 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg. In Montréal ist er der topgesetzte Spieler gewesen. Der Spanier Carlos Alcaraz fehlt verletzt. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner, dem Zverev vor rund vier Wochen im All England Club unterlegen war, und auch Novak Djokovic ließen das Turnier freiwillig aus. Zverev hatte daraufhin Kritik am Masters-Event geübt, das meist im zweiwöchigen Format gespielt wird. Zudem sagte der zweitgesetzte Felix Auger-Aliassime kurzfristig verletzungsbedingt ab.

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Alexander Zverev: Tennis-Star hilft Fan "Um in Topform zu sein, müssen manche Spieler mehr Runden spielen, andere hingegen weniger", sagte Zverev: "Ich gehöre definitiv zu denen, die den Wettkampf brauchen, und deshalb spiele ich." Im ersten Satz lieferte das Spiel wenige Höhepunkte und nur eine Breakchance - beim Stand von 5:6 gegen Zverev zum Satzgewinn. Der Hamburger wehrte ab und blieb im Tiebreak cool. Danach bot sich ein völlig anderes Bild: Zverev verlor seine ersten beiden Aufschlagspiele und gab den Satz nahezu kampflos ab. Die beste Tat des Tages lieferte Zverev im dritten Satz. Einem Zuschauer, der aufgrund der Mittagssonne bei 30 Grad über Unwohlsein klagte, reichte er ein gekühltes Handtuch und Wasser.

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Das Publikum applaudierte, der Mann verließ zur weiteren Behandlung den Court. Als Zverev das Break zum 2:3 kassiert hatte, war ein weiterer Fan gestürzt - es folgte die nächste Unterbrechung. Als Zverev ein weiteres Break abgewehrt hatte, gelang ihm das Re-Break zum 4:4. Er konnte es jedoch nicht halten. Griekspoor nutzt nach 2;34 Stunden seinen ersten Matchball zum Sieg. Auch interessant: Alexander Zverev schimpft heftig: "Schlechtestes Spiel der Saison"

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