ran Mehr Sport Tennis: Kuschel-Alarm! Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Liebes-Urlaub Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev sucht nach starken Monaten noch nach seiner Form auf Hartplatz. Nach dem frühen Aus beim ATP-Turnier in Montreal schimpft er auf sich selbst.

Alexander Zverev sucht seine Form Das 7:6 (7:3), 2:6, 4:6 in der zweiten Runde sei "wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Saison" gewesen, führte Zverev aus, richtete den Blick aber mit dem Selbstvertrauen durch seinen French-Open-Titel und den Finaleinzug in Wimbledon schnell wieder nach vorne. "Tennis hat nun mal seine Höhen und Tiefen. Ich bin sehr zufrieden damit, wie die letzten Monate gelaufen sind. Jetzt geht es darum, wieder zu dieser Form zurückzufinden", sagte der Hamburger, der in der ersten Runde ein Freilos gehabt hatte.

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