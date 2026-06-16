Tennis - Alexander Zverev vs. Vit Kopriva: ATP-Turnier in Halle im Free-TV und Joyn-Livestream

In Halle/Westfalen absolviert Alexander Zverev das erstes Match seit seinem Erfolg bei den French Open. So verfolgt Ihr seinen Auftritt im Free-TV und Joyn-Livestream.

Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.

Beim ATP-Turnier trifft der frischgebackene Grand-Slam-Champion in Runde eins auf den Tschechen Vit Kopriva.

Die Terra Wortmann Open sollen für Zverev zur Generalprobe für das nächste große Turnier werden: Wimbledon.

Womöglich kommt es in Halle sogar zum Wiedersehen mit Flavio Cobolli. Der Italiener könnte unter Umständen im Finale auf den Deutschen treffen. Zuvor steht für Zverev allerdings die erste Runde an.

So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Kopriva live im Free-TV und Joyn-Livestream.