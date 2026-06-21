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Tennis: Alexander Zverevs Oma Natalia muss nach Halle-Besuch zurück nach Russland
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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Alexander Zverev muss seine Oma Natalia verabschieden. Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Taylor Fritz kehrt die 78-Jährige zurück nach Russland.
Von den Rängen unterstützt Natalia ihren Enkel Alexander Zverev mit vollem Einsatz. So wurde sie noch bei dem Sieg gegen den Belgier Raphaël Collignon Zeugin des Halbfinaleinzugs ihres Enkels beim Rasenturnier in Halle/Westfalen.
Auch das Halbfinale ließ sie sich nicht nehmen und feuerte Zverev trotz der hohen Temperaturen an. Von der Box aus musste sie allerdings dabei zusehen, wie ihr Enkelkind dem US-Tennisspieler Taylor Fritz unterlag (7:6 (7:4), 4:6, 5:7) und bei jedem Ballwechsel litt. Kein schöner Anblick.
Denn Zverev hatte mit schweren Rückenproblemen und besonders seinem Insulin zu kämpfen: "Ich hatte extreme Probleme mit meinem Zucker heute, weil der Sensor, den ich habe, einen falschen Zuckerwert angezeigt hat."
Aufgrund dessen habe der 29-Jährige viel zu viel Insulin gespritzt."Ich habe mich scheußlich gefühlt", sagte Zverev nach dem Spiel.
Weitere Infos zu den Gründen für das bittere Ausscheiden gibt's hier: Alexander Zverev scheitert in Halle: War ein falscher Zuckerwert schuld?
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"Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen"
Nach dem Ausscheiden soll es für Natalia zurück in die russische Stadt Sotschi gehen, da in wenigen Tagen ihr Visum abläuft.
"Sie hat einen russischen Pass. Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen", gab Zverev schon bei den French Open in Paris zu.
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Zverev-Oma darf erst in einem halben Jahr wieder in die EU einreisen
Bittere Nachrichten für Zverev. Für den 29-Jährigen ist sie schon fast eine Art Glücksbringer, da er vor ihren Augen seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte - nach 40 vergeblichen Anläufen über all die Jahre in der Weltspitze. Während Mutter Irina bei den Spielen ihres Sohnes vor lauter Nervosität kaum einmal zuschaut, geht Natalia emotional mit.
Nach ihrer Rückkehr nach Russland muss sie ein halbes Jahr warten, bevor sie wieder in die EU einreisen darf. Allerdings dürfte sich Zverev dann in Australien befinden, um sich auf die Australian Open im Januar vorzubereiten. "Down Under" beginnt traditionell die neue Saison.
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