ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

In wenigen Tagen muss Alexander Zverev seine Oma Natalia verabschieden. Dabei ist der deutsche Tennisstar doch gerade erst ins Halbfinale des Turniers in Halle/Westfalen eingezogen.

Von den Rängen unterstützt Natalia ihren Enkel Alexander Zverev mit vollem Einsatz. Bei dem Sieg gegen den Belgier Raphaël Collignon wurde sie Zeugin des Halbfinaleinzugs ihres Enkels beim Rasenturnier in Halle/Westfalen. Mit 7:6, 7:6 setzte sich der 29-Jährige letztlich durch und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

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"Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen" Beim Halbfinal-Spiel gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz am Samstag soll Oma Natalia wohl noch in der Box zu finden sein. Wahrscheinlich nimmt sie wieder neben Zverevs Partnerin Sophia Thomalla Platz. Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle: Sophia Thomalla und ein spezieller Glücksbringer Nach dem Turnier soll es zurück in die russische Stadt Sotschi gehen, da in wenigen Tagen ihr Visum abläuft. "Sie hat einen russischen Pass. Es war schon schwierig, sie zu uns zu holen", gab Zverev schon bei den French Open in Paris zu.

Zverev-Oma darf erst in einem halben Jahr wieder in die EU einreisen Bittere Nachrichten für Zverev. Für den 29-Jährigen ist sie schon fast eine Art Glücksbringer, da er vor ihren Augen seinen ersten Grand-Slam-Titel feierte - nach 40 vergeblichen Anläufen über all die Jahre in der Weltspitze. Während Mutter Irina bei den Spielen ihres Sohnes vor lauter Nervosität kaum einmal zuschaut, geht Natalia emotional mit. Nach ihrer Rückkehr nach Russland muss sie ein halbes Jahr warten, bevor sie wieder in die EU einreisen darf. Allerdings dürfte sich Zverev dann in Australien befinden, um sich auf die Australian Open im Januar vorzubereiten. "Down Under" beginnt traditionell die neue Saison. Auch interessant: Tennis: Einstiges Traumpaar zerfleischt sich - Paula Badosa rechnet mit Ex-Freund Stefanos Tsitsipas ab

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