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Tennis heute live: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva: ATP-Turnier in Halle im Free-TV und Livestream
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
In Halle/Westfalen absolviert Alexander Zverev das erstes Match seit seinem Erfolg bei den French Open. So verfolgt Ihr seinen Auftritt im Free-TV und Joyn-Livestream.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.
Beim ATP-Turnier trifft der frischgebackene Grand-Slam-Champion in Runde eins auf den Tschechen Vit Kopriva.
Die Terra Wortmann Open sollen für Zverev zur Generalprobe für das nächste große Turnier werden: Wimbledon.
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Womöglich kommt es in Halle sogar zum Wiedersehen mit Flavio Cobolli. Der Italiener könnte unter Umständen im Finale auf den Deutschen treffen. Zuvor steht für Zverev allerdings die erste Runde an.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Kopriva live im Free-TV und Joyn-Livestream.
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ATP-Turnier in Halle live: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Vit Kopriva
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; 1. Runde
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 16. Juni 2026
Uhrzeit: 15:00 Uhr
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Terra Wortmann Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Vit Kopriva?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Vit Kopriva sollte gegen 15 Uhr starten.
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Das Duell Zverev gegen Kopriva wird ab 15 Uhr auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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