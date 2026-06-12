Tennis: Nach Debakel bei den French Open - Sinner kündigt Rückkehr vor Wimbledon an

Jannik Sinner verrät seine Pläne vor dem nächsten Saison-Highlight. Nach dem frühen Aus bei den French Open will der Weltranglistenerste vor Wimbledon noch Spielpraxis sammeln.

Zwei Wochen nach dem Debakel in Paris bei den French Open hat Jannik Sinner seine Rückkehr auf die Tennisbühne verkündet.

Der Weltranglistenerste aus Südtirol wird vom 23. bis 27. Juni bei einem Showturnier im Londoner Hurlingham Club an den Start gehen und sich auf den Rasenklassiker in Wimbledon einstimmen.

Unter anderem wird bei dem Event auch sein Landsmann Flavio Cobolli aufschlagen, der im French-Open-Finale Alexander Zverev unterlag.

Sinner war in der französischen Hauptstadt sensationell nach einem schweren Einbruch in der zweiten Runde am Argentinier Juan Manuel Cerúndolo gescheitert. Anschließende Untersuchungen, denen sich der Titelverteidiger von Wimbledon unterzog, ergaben keine Auffälligkeiten. Sinner hatte sich laut Angaben des Corriere dello Sport zwei Tage lang in einer Mailänder Klinik behandeln lassen.

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