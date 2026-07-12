Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Endspiel in Wimbledon

Wimbledon-Finale jetzt live & kostenlos: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner hier im Stream, TV, Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

ran Mehr Sport

Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug

Videoclip • 01:54 Min

Das Wimbledon-Finale steht an. Erstmals hat sich Alexander Zverev für das Finale beim Rasen-Grand-Slam qualifiziert und wird dort auf Jannik Sinner treffen.

Update, 18:16 Uhr: Zverev gewinnt den ersten Satz

Der Hamburger Alexander Zverev hat sich im Wimbledon-Finale den ersten Satz gesichert.

Er gewann im ersten Durchgang im Tie-Break mit 9:7 gegen Jannik Sinner.

Update: Um wie viel Uhr geht das Wimbledon-Finale heute los?

Das Endspiel bei Wimbledon 2026 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner startet heute um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Wimbledon-Finale live: Zverev vs. Sinner im Liveticker

- Anzeige -
- Anzeige -

Wimbledon: Wer überträgt Zverev gegen Sinner heute live?

Blockbuster-Finale in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Nach dem Triumph in Paris möchte die deutsche Nummer 1 seinen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen.

Zverev hat sich im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger den Südtiroler Sinner, der wiederum Novak Djokovic im Halbfinale in drei Sätzen bezwang.

Kann der Deutsche das Jahr 2026 weiter vergolden und auch auf dem Rasenplatz triumphieren? ran zeigt euch, wie ihr das Finale live verfolgen könnt.

Amazon Prime zeigt die Partie ausnahmsweise kostenlos.

Auch interessant: Wimbledon: Vor Finale heute - Überraschende Enthüllung um Alexander Zverev

Und: Alexander Zverev winkt im Wimbledon-Finale Mega-Preisgeld

Weitere Sport-Livestreams

Zverev vs. Sinner live: Das Wimbledon-Finale im Überblick

  • Paarung: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner

  • Wettbewerb: Wimbledon 2026, Finale (Herren)

  • Datum: Sonntag, 12. Juli 2026

  • Uhrzeit: 17:00 Uhr (MESZ)

  • Austragungsort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club (London)

Wimbledon-Finale 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Normalerweise wäre für Amazon Prime Video ein kostenpflichtiges Abo notwendig, jedoch kündigte Amazon bereits an, das Finale von Zverev kostenlos zu übertragen - ein kostenloser Amazon-Account genügt.

Wimbledon-Finale live & kostenlos hier auf Amazon Prime streamen

- Anzeige -
- Anzeige -

Läuft Zverev gegen Sinner heute kostenlos im Free-TV?

Nein, im klassischen Free-TV (wie ARD, ZDF oder RTL) wird das Finale aus London nicht gezeigt . das Match wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für Wimbledon liegen in Deutschland beim Pay-TV-Sender Amazon Prime Video.

Wimbledon im Liveticker: Zverev im Wimbledon-Finale bei ran.de verfolgen

Wer kein Prime-Abo hat oder während des Spiels arbeiten muss, bleibt bei uns trotzdem hautnah dran. Wir bieten zum Spiel Alexander Zverev gegen Jannik Sinner in Wimbledon einen ausführlichen Liveticker auf ran.de an. Dort versorgen wir euch mit allen Punkten, Breakbällen und den wichtigsten Statistiken in Echtzeit.

Auch interessant: Alexander Zverev: Wimbledon-Finalist mit Diabetes - was bedeutet die Erkrankung für den Tennis-Star?

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

- Anzeige -
- Anzeige -

Mehr entdecken