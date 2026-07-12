ran Mehr Sport Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Das Wimbledon-Finale steht an. Erstmals hat sich Alexander Zverev für das Finale beim Rasen-Grand-Slam qualifiziert und wird dort auf Jannik Sinner treffen.

Update, 20:07 Uhr: Nun hat Sinner das Spiel gedreht Den dritten Satz konnte Sinner ebenfalls für sich entschieden führt nun mit 2:1.

Update, 19:19 Uhr: Sinner schafft den Satzausgleich Im zweiten Satz hat sich der Südtiroler Sinner ebenfalls im Tiebreak behauptet und damit den Ausgleich geschafft. Sinner siegte mit 7:2. Wimbledon-Finale live: Zverev vs. Sinner im Liveticker

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Update, 18:16 Uhr: Zverev gewinnt den ersten Satz Der Hamburger Alexander Zverev hat sich im Wimbledon-Finale den ersten Satz gesichert. Er gewann im ersten Durchgang im Tie-Break mit 9:7 gegen Jannik Sinner.

Update: Um wie viel Uhr geht das Wimbledon-Finale heute los? Das Endspiel bei Wimbledon 2026 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner startet heute um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Wimbledon: Wer überträgt Zverev gegen Sinner heute live? Blockbuster-Finale in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Nach dem Triumph in Paris möchte die deutsche Nummer 1 seinen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen. Zverev hat sich im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger den Südtiroler Sinner, der wiederum Novak Djokovic im Halbfinale in drei Sätzen bezwang. Kann der Deutsche das Jahr 2026 weiter vergolden und auch auf dem Rasenplatz triumphieren? ran zeigt euch, wie ihr das Finale live verfolgen könnt. Amazon Prime zeigt die Partie ausnahmsweise kostenlos. Auch interessant: Wimbledon: Vor Finale heute - Überraschende Enthüllung um Alexander Zverev Und: Alexander Zverev winkt im Wimbledon-Finale Mega-Preisgeld

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Bald verfügbar Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 10. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 14.07. 13:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 10. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

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Zverev vs. Sinner live: Das Wimbledon-Finale im Überblick Paarung: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner

Wettbewerb: Wimbledon 2026, Finale (Herren)

Datum: Sonntag, 12. Juli 2026

Uhrzeit: 17:00 Uhr (MESZ)

Austragungsort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club (London)

Wimbledon-Finale 2026: Gibt es einen kostenlosen Livestream? Ja! Normalerweise wäre für Amazon Prime Video ein kostenpflichtiges Abo notwendig, jedoch kündigte Amazon bereits an, das Finale von Zverev kostenlos zu übertragen - ein kostenloser Amazon-Account genügt. Wimbledon-Finale live & kostenlos hier auf Amazon Prime streamen

Läuft Zverev gegen Sinner heute kostenlos im Free-TV? Nein, im klassischen Free-TV (wie ARD, ZDF oder RTL) wird das Finale aus London nicht gezeigt . das Match wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für Wimbledon liegen in Deutschland beim Pay-TV-Sender Amazon Prime Video.

Wimbledon im Liveticker: Zverev im Wimbledon-Finale bei ran.de verfolgen Wer kein Prime-Abo hat oder während des Spiels arbeiten muss, bleibt bei uns trotzdem hautnah dran. Wir bieten zum Spiel Alexander Zverev gegen Jannik Sinner in Wimbledon einen ausführlichen Liveticker auf ran.de an. Dort versorgen wir euch mit allen Punkten, Breakbällen und den wichtigsten Statistiken in Echtzeit. Auch interessant: Alexander Zverev: Wimbledon-Finalist mit Diabetes - was bedeutet die Erkrankung für den Tennis-Star?

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