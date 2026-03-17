Skisprung-Weltcup live: Die Fliegen von Vikersund im kostenlosen Joyn-Stream

BISCHOFSHOFEN, AUSTRIA - JANUARY 06: Pius Paschke of Germany reacts after the final round of the Individual HS142 of the FIS World Cup Ski Jumping Four Hills Tournament Men Bischofshofen on January 06, 2025 in Bischofshofen, Austria. (Photo by Daniel Kopatsch/Getty Images)

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup läuft. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 im Skisprung-Weltcup ist in vollem Gange. Als Titelverteidiger im Gesamtweltcup geht der Österreicher Daniel Tschofenig in die neue Saison.

Mit 1.006 Punkten war Pius Paschke aus deutscher Sicht in der Saison 2024/25 der erfolgreichste Athlet. Er landete im Gesamtweltcup auf Platz 5.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche die Weltcup-Springen im Livestream verfolgen.