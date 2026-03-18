Pep Guardiola als Sinnbild: Die Premier League wird weitgehend vorgeführt! Ein Kommentar

ran Fußball Champions League - Fans rösten Vinicius Jr. nach Jubel: "Er ist das Problem" Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Manchester City wurde von Real Madrid in der Champions League an der Nase herumgeführt. Beunruhigend: So erging es fast allen Premier-League-Teams. Es wird Zeit für einen Richtungswechsel. Ein Kommentar.

Für den neutralen Fußballfan war es ein hervorragendes Champions-League-Duell zwischen Real Madrid und Manchester City. Bereits in der ersten Halbzeit, also im ersten Spiel der Paarung, spielten die "Königlichen" die Mannschaft von Pep Guardiola an die Wand, die chancenlos am Ende 0:3 verloren. Auch im Rückspiel gab es ein verdientes 1:2. Diese beiden Niederlagen sind längst nicht das erste Anzeichen für eine Erkenntnis: Die Zeit von Guardiola bei City neigt sich dem Ende. Man hat den Zenit überschritten.

Manchester City: Nicht der erste Schuss vor den Bug Die erste Hälfte im Bernabeu war ein Offenbarungseid Manchesters gegen eine Mannschaft, die selbst in einer mittelschweren Krise steckt und deren neuer Trainer Alvaro Arbeloa kurz nach Dienstantritt bereits in der Kritik steht. Seit Beginn der vergangenen Saison haben die Citizens immer wieder Schwächephasen, die für eine Guardiola-Mannschaft nicht nur ungewohnt, sondern eigentlich unerhört sind, wenn man das quasi unerschöpfliche Transferbudget in Betracht zieht.

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Abnutzungserscheinungen gibt es schon seit einiger Zeit. Zwischen Ende Oktober und Ende November 2024 blieb City sieben Spiele lang ohne Sieg, sechs dieser Partien verlor die Guardiola-Elf, aus zwölf Spielen gab es nur einen Sieg. Das kostete die "Sky Blues" am Ende effektiv zwei Titel. Dass die Dominanz des lange Zeit als bester Trainer der Welt geltenden Guardiola zu Ende ging, hätte spätestens da klar sein müssen. Doch einen Abschied schlossen alle Parteien aus. Mittlerweile scheint er fast unvermeidlich. Man sollte sich im kommenden Sommer trennen, denn ManCity steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand und droht auch in der Premier League erneut den Titel zu verpassen. Der Nimbus, des nahezu unschlagbaren Pep-Fußballs, ist Geschichte.

City-Scheitern sinnbildlich für Premier League: Ein Neuanfang muss her Doch nicht nur den Nordengländern wurden in der Königsklasse die Grenzen aufgezeigt. Keines der sechs (!) Teams von der Insel konnte sein Hinspiel für sich entscheiden. Nicht nur das, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und eben City verloren ihre Spiele jeweils mit drei Toren Unterschied. Arsenal drehte das Duell mit Bayer Leverkusen zwar noch und gewann in der Gesamtabrechnung 2:0, souverän war das jedoch zu keiner der 180 Spielminuten. Tottenham Hotspur: Kommt nun Jürgen Klinsmann als Retter? Ex-Bundestrainer hat genaue Vorstellungen Englische Teams bilden zwar weiterhin die Spitze der europäischen Fußball-Nahrungskette. Der Abstand ist jedoch kleiner geworden. Limitiertere Teams haben Verteidigen perfektioniert, viele kommen über mannschaftliche Geschlossenheit, die mit Geld nicht gekauft werden kann.

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