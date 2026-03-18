ran Fußball FC Bayern: Jonas Urbig vor Blitz-Comeback? Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in München haben bereits am Mittwoch Auswirkungen auf das Champions-League-Spiel der Bayern gegen Atalanta Bergamo. Die MVG stellt einen Notfallplan vor.

FC Bayern stellt zusätzlichen Bustransfer zur Verfügung Zusätzlich zu den U-Bahnen stellt der FC Bayern für die Anreise zum Stadion ab 17:30 Uhr einen kostenlosen Bustransfer zur Verfügung. Diese Busse verkehren zwischen der S-Bahnhaltestelle Donnersbergerbrücke und Kiefergarten. Von dort ist die Allianz Arena fußläufig über die Kieferngartenstraße erreichbar. Nach dem Spiel fahren die Busse vom Kieferngarten zum Karlsplatz (Stachus).

Die MVG empfiehlt darüber hinaus allen Fahrgästen, sich am Mittwoch über ihre App über das konkrete Angebot zu informieren und vorsorglich auch alternative Wege zu prüfen. "Um größere Engpässe unmittelbar vor Spielbeginn zu vermeiden, wird eine möglichst frühzeitige Anreise empfohlen", heißt es weiter. "Auch bei der Heimreise kann es zu längeren Wartezeiten kommen." Zuschauern aus dem Umland rät die MVG die Bildung von Fahrgemeinschaften. Schon am 11. Februar beim DFB-Pokal-Duell mit RB Leipzig waren die Fans von ÖPNV-Streiks betroffen. Doch die U6 fuhr dank eines Sonderabkommens zwischen der MVG und dem FCB trotzdem weiter. Dieses Mal könnte Ähnliches Abhilfe schaffen.

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