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NFL: Comeback von Aaron Donald bei den Rams? Myles Garrett hat eine klare Meinung
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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Videoclip • 01:33 Min
Ein Comeback von Aaron Donald wird wahrscheinlicher. Rams-Neuzugang Myles Garrett würde gerne mit ihm zusammenspielen, weiß allerdings um die Schwierigkeit.
Mit Myles Garrett haben die Los Angeles Rams einen der besten Defensive Ends der NFL verpflichtet. In Kalifornien träumen nun bereits einige Fans davon, der ehemalige Spieler der Cleveland Browns könnte gemeinsam mit Aaron Donald ein gefürchtetes Duo bilden.
Donald hatte seine Karriere zwar nach der Saison 2023 beendet. Allerdings absolviert der dreimalige "Defensive Player of the Year" momentan ein Trainingsprogramm und möchte daraufhin entscheiden, ob er in die NFL zurückkehrt.
Sollte der 35-Jährige ein Comeback geben, wären die Rams sein erster Ansprechpartner. Donald hat seine gesamte Profikarriere bei der Franchise aus Los Angeles verbracht und gewann mit dem Team im Februar 2022 den Super Bowl. Head Coach Sean McVay sagte Anfang dieser Woche noch, dass er keine Info über eine "unmittelbar bevorstehende Entscheidung" von Donald habe.
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Garrett würde sich freuen, könnte er zukünftig an der Seite von Donald spielen. Zwar schätze er es schwierig ein, nach so einer langen Auszeit "wieder auf dieses Tempo zu kommen". Dennoch glaubt er, Donald könne das "für so viele Spiele schaffen, wir er spielen möchte".
Der 30-Jährige, der nach der Saison 2025 bereits zum zweiten Mal als "Defensive Player of the Year" ausgezeichnet wurde, könnte von einem Zusammenspiel mit Donald profitieren. "Ich würde gerne von ihm lernen", sagte er am Rande des Trainingslagers der Rams in einer Medienrunde.
Garrett will Donald nicht zum Comeback "drängen"
"Ich habe sein Band gesehen. Jeder, der irgendwo einmal Rusher war, hat großen Respekt vor ihm. Ich möchte ihn auf keinen Fall in die eine oder andere Richtung drängen. Wenn er hier ist, werde ich mich freuen, sein Teamkollege, sein Komplize zu sein", sagte Garrett.
"Ich denke, wir könnten zusammen Großes erreichen, aber es ist schwer zurückzukommen. Und ich weiß, dass er eine Familie hat. Er hat viele Entscheidungen zu treffen. Das Letzte, was er braucht, ist, dass ich ihn in die eine oder andere Richtung dränge. Ich werde ihn so oder so unterstützen und freue mich darauf, zu sehen, was passiert."
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