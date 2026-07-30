NFL NFL: Chiefs-Magie ist zurück! Mahomes und Kelce wieder vereint auf dem Platz Videoclip • 01:33 Min Link kopieren Teilen

Die NFL-Saison startet Anfang September. Bereits jetzt starten die Teams in die heiße Phase der Vorbereitung und bereiten sich auf die ersten Preseason-Spiele vor. ran blickt dabei auf die spannendsten Fragen zu den Training Camps.

Von Luis Woppmann Die NFL-Teams starten in die Training Camps und läuten damit die Preseason ein. NFL: Ehefrau von Chiefs-Coach wohl im eigenen Haus angeschossen - eigener Sohn wurde festgenommen Am 7. August findet das erste Vorbereitungsspiel zwischen den Carolina Panthers und den Arizona Cardinals statt, der Rest der Liga startet eine Woche später. ran blickt auf die spannendsten Fragen vor den Trainingslagern.

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Wird Patrick Mahomes rechtzeitig zum Saisonstart fit? Seit Monaten stellt sich die Frage, ob Patrick Mahomes nach seinem Kreuzbandriss gegen Ende der abgelaufenen Spielzeit rechtzeitig zum Saisonstart fit wird. Zuletzt erhielt der Quarterback die Freigabe, wieder voll trainieren zu dürfen. Sollte nichts dazwischenkommen, wird der 30-Jährige für Woche eins bereit sein - sicher ist das allerdings noch nicht.

Kehrt Aaron Donald zu den Los Angeles Rams zurück? Eine weitere Personalie, die diese Offseason ähnlich geprägt hat wie Mahomes, ist Aaron Donald. Mitte Juli sorgte er für Aufsehen, als er auf dem Trainingsgelände der Los Angeles Rams ein intensives Workout in Schutzausrüstung absolvierte. Rams-Head-Coach Sean McVay bestätigte zuletzt, dass der dreimalige Defensive Player of the Year den Gedanken an ein Comeback ernsthaft prüft. Gemeinsam mit Myles Garrett würde der zehnmalige Pro-Bowler ein unfassbares Defensiv-Duo bilden.

Um Aaron Donald gibt es derzeit Comeback-Spekulationen Bild: Icon Sportswire

Wer entscheidet die Quarterback-Duelle für sich? Die meisten Franchises haben sich bereits auf einen Starting Quarterback für die kommende Saison festgelegt, allerdings gibt es weiterhin Duelle, bei denen sich noch kein klarer Favorit herauskristallisiert hat. Da gäbe es unter anderem die Duelle zwischen Deshaun Watson und Shedeur Sanders bei den Cleveland Browns, zwischen Michael Penix Jr und Tua Tagovailoa bei den Atlanta Falcons sowie zwischen Kyler Murray und J.J. McCarthy bei den Minnesota Vikings. Die Trainingslager werden dabei schon früh Anzeichen dafür geben, wer die jeweiligen Duelle für sich entscheiden könnte - je nachdem, welcher Spieler mehr Reps beim ersten Team erhält.

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Dexter Lawrence wechselte von den Giants zu den Bengals Bild: IMAGO/USA TODAY Network

Wie gut wird die Defense der Cincinnati Bengals? Die Achillesferse der Bengals war in den letzten Jahren stets die schwache Defensive. In der abgelaufenen Saison kassierte die Franchise die drittmeisten Punkte und zweitmeisten Yards in der NFL gegen sich. Nur ein einziges Mal war die Defensive seit 2016 unter den Top-10-Verteidigungen mit den am wenigsten zugelassenen Punkten, und zwar in der Saison 2022. Damals schaffte es das Team bis in das AFC-Championship-Spiel und verlor nur knapp mit 20:23 gegen die Kansas City Chiefs. Seitdem verpassten sie in den letzten drei Saisons den Einzug in die Playoffs. In der Offseason haben die Bengals jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Mannschaftsteil zu verstärken. Mit Dexter Lawrence kam einer der besten Defensive Tackle der NFL nach Cincinnati. Zudem verstärken Safety Bryan Cook und Edge Rusher Boye Mafe das Team - allerdings ging auch Trey Hendrickson. Sollte die Franchise durch die Neuverpflichtungen ihre Defense-Probleme in den Griff bekommen und Joe Burrow die ganze Saison fit bleiben, stehen die Chancen gut, dass das Team wieder in den Playoffs angreifen kann.

Was passiert mit Travis Hunter? Immer wieder gab es Gerüchte, dass die Jacksonville Jaguars planen, Travis Hunter vermehrt auf der Position des Cornerbacks und nur noch vereinzelt als Wide Receiver einzusetzen. Jaguars-Coach Liam Coen erklärte allerdings, dass der Plan weiterhin sei, den zweiten Pick aus dem Draft 2025 auf beiden Positionen einzusetzen. In seiner Rookie-Saison absolvierte der 22-Jährige 324 Snaps in der Offense und 162 in der Defense, ehe er sich einen Außenbandriss zuzog und seine Saison damit nach sieben Spielen beendet war. Im Trainingslager wird sich bereits zeigen, wie viele Spielzüge das Top-Talent auf welcher Position absolvieren wird.

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Kann Jessi Minter die Ravens nach John Harbaugh zurück an die Spitze führen? John Harbaugh war über 18 Saisons Trainer der Ravens und gewann 2012 mit der Franchise den Super Bowl. Nach einer langen Durstrecke, in der Baltimore drei Saisons lang nicht in die Playoffs kam, draftete das Team Lamar Jackson. Der 29-Jährige gilt als einer der besten Quarterbacks der NFL und wurde bereits zweimal als MVP ausgezeichnet. Der größte Erfolg für die Franchise in seiner Zeit als Quarterback war allerdings lediglich ein Einzug in das AFC-Championship-Spiel in der Saison 2023, in der das Team gegen die Kansas City Chiefs verlor (10:17). Ansonsten war in der Wild Card Round oder Divisional Round Schluss - in der abgelaufenen Saison verpasste man die Playoffs sogar ganz. Mit Jesse Minter kommt nun ein neuer Head Coach nach Baltimore, der in seiner bisherigen Trainerkarriere nur in defensiven Rollen tätig war. Zudem verpflichtete das Team Trey Hendrickson in der Offseason. 2023 stellten die Ravens die Defensive in der NFL, die am wenigsten Punkte zuließ. Sollte die Franchise unter Minter wieder an diese Leistungen anknüpfen können, dürfte Baltimore wieder ein ernstzunehmender Titelkandidat sein - die offensive Qualität hat das Team ohnehin allemal. Im Trainingslager dürfte es erste Indizien darauf geben, ob der 43-jährige der Defensive ein neues Profil geben kann.

Trey Hendrickson spielt nun für die Ravens Bild: ZUMA Press Wire

Haben die Houston Texans ihre Offensive Line in den Griff bekommen? Die Texans haben sich in den letzten Jahren zum Top-Team in der NFL entwickelt. In den letzten drei Saisons schied das Team jeweils in der Divisional Round aus. Dabei zieht sich ein Muster durch jede der Niederlagen, und zwar die schlechte Offensive Line. Mit C.J. Stroud hat die Franchise zwar ihren Franchise Quarterback gefunden, allerdings braucht dieser in großen Spielen dringend mehr Unterstützung. Das wurde besonders im Spiel gegen die New England Patriots in der abgelaufenen Saison deutlich, in der der 24-Jährige vier Interceptions warf und ein Fumble produzierte. An Talent fehlt es dem Quarterback nicht, allerdings trifft er in solchen Spielen unter enormem Druck von Top-Defensiven schnell schlechte Entscheidungen. Um Abhilfe zu schaffen, haben die Texans Running Back David Montgomery verpflichtet und die Offensive Line kräftig umgebaut. Houston hat eine der besten Defensiven der NFL, sollten sie die Offensive noch verbessern können, könnte die Franchise zu einem der gefährlichsten Teams in den kommenden Jahren werden.

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Kann Mike McCarthy noch einmal das Beste aus Aaron Rodgers herausholen? Aaron Rodgers steht vor seiner letzten NFL-Saison. Dabei trifft der 42-Jährige bei den Pittsburgh Steelers in Head Coach Mike McCarthy auf einen alten Vertrauten aus seiner Zeit in Green Bay. Der 62-Jährige war von 2006 bis 2018 bei den Packers und gewann 2010 mit der Franchise den Super Bowl - mit Rodgers als Quarterback. Rodgers hatte bereits gesagt, dass er auch heute noch mit den Taktiken des neuen Cheftrainers vertraut ist. In der abgelaufenen Saison war die Offense eine der größten Schwachstellen der Franchise, ligaweit erzielten die Steelers die achtwenigsten Yards. Darüber hinaus war es bereits die sechste Saison in Folge, in der das Team nicht unter den Top 10 in erzielten Punkten war. Genau das soll McCarthy ändern. In seinen 18 Saisons in Green Bay und Dallas landete der Trainer mit seinen Teams elf Mal unter den Top 10 in erzielten Yards und zwölfmal unter den Top 10 bei den erzielten Punkten. In der Offseason kamen mit Running Back Rico Dowdle, Wide Receiver Michael Pittman Jr. und Cornerback Jamel Dean mehrere Top-Spieler nach Pittsburgh. Im Draft investierten die Steelers ihren Erstrundenpick in Offensive Tackle Max Iheanachor, in Runde zwei kam mit Germie Bernard ein weiterer Wide Receiver. Die Franchise hat somit ihre Hausaufgaben gemacht, nun sind McCarthy und Rodgers gefragt, die kommende Saison so erfolgreich wie möglich zu gestalten.

Mike McCarthy und Aaron Rodgers sind wieder in einem Team Bild: EPA

Wohin gehen Stefon Diggs, Deebo Samuel und Tyreek Hill? Es gibt weiterhin noch einige Free Agents, die kein neues Team gefunden haben. Besonders auffallend sind dabei die drei Top-Receiver Stefon Diggs, Deebo Samuel und Tyreek Hill. Bei Deebo Samuel und Stefon Diggs gab es immer wieder Gerüchte über eine Verpflichtung durch die Kansas City Chiefs oder Washington Commanders, aber auch Teams wie die New York Giants oder Las Vegas Raiders könnten noch einen verlässlichen Pass-Empfänger gebrauchen. Gerade Diggs konnte in der abgelaufenen Saison zeigen, dass er nach seinem Kreuzbandriss weiterhin auf einem hohen Niveau spielen kann - zwar nicht mehr auf dem allerhöchsten wie zu seiner besten Zeit, aber 1013 Receiving Yards können sich trotzdem sehen lassen. Ob das bei Hill genauso sein wird, bleibt abzuwarten. Der 32-Jährige hatte zuletzt ein Video von seinem Reha-Training veröffentlicht und erklärt, er habe nach den zwei Operationen immer noch keine Kraft in seinem linken Bein. Im September 2025 hatte sich der Routinier gegen die New York Jets das Knie ausgerenkt und mehrere Bänder, darunter das vordere Kreuzband, gerissen. Ob und wann er in dieser Saison wieder fit sein wird, bleibt weiter unklar.

Macht Cam Ward einen Schritt nach vorne? Cam Ward hatte es alles andere als einfach in seinem Rookie-Jahr bei den Titans. Der First Overall Pick aus dem Draft 2025 hatte abgesehen von Running Back Tony Pollard keine Unterstützung in der Offensive. Vor diesem Hintergrund kann sich seine Statistik von 3169 geworfenen Yards und 15 Touchdowns bei sieben Interceptions allerdings sehen lassen. Nachdem die Titans in den letzten zwei Saisons nicht über drei Siege hinaus kamen, soll sich in den kommenden Jahren etwas ändern. Ob das mit Ward passieren wird, könnte sich bereits in der anstehenden Saison zeigen. Die Franchise hat sich in der Free Agency die Dienste von Wide Receiver Wan'Dale Robinson gesichert und im Draft Wide Receiver Carnell Tate an der vierten Stelle ausgewählt. Damit hat Ward genügend Anspielstationen in der Offensive, mit denen er arbeiten kann. Unter dem neuen Offensive Coordinator Brian Daboll muss der 24-Jährige jetzt vor allem sein Pocket-Management und seine Passpräzision verbessern. Dann könnte er in der kommenden Spielzeit einen großen Schritt nach vorne machen und zeigen, dass er der Franchise Quarterback der Titans sein kann. Auch interessant: NFL - Las Vegas Raiders: Starting-Quarterback? Fernando Mendoza will nicht gegen Kirk Cousins konkurrieren