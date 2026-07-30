Nach neun Jahren bei den New Orleans Saints verkündet Taysom Hill seinen Abschied von der Franchise. Wie es für ihn in Zukunft weitergeht, ist noch offen.

Das "Schweizer Taschenmesser" verabschiedet sich: Nach neun Jahren bei den New Orleans Saints wird Taysom Hill nicht zur Franchise zurückkehren. Das verkündete der 35-Jährige in einem Statement in den Sozialen Medien. Nach dem Ende seines Vertrages ist Hill derzeit Free Agent.

"Ich habe mir in der Offseason Zeit genommen, um intensiv darüber nachzudenken, was für meine Familie und mich als Nächstes kommt. Ich habe noch immer keine klare Antwort darauf, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass eine Rückkehr nach New Orleans keine Option ist", schrieb er.

Im selben Atemzug drückte er der Franchise gegenüber seine Dankbarkeit aus. "Ihr habt mir dabei geholfen, ein besserer Spieler und, was noch entscheidender ist, ein besserer Mensch zu werden. Ich bin extrem glücklich, mit so vielen großartigen Menschen zusammengearbeitet zu haben. Und ich bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erreicht haben", führte Hill weiter aus.