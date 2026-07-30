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NFL-Star verkündet Abschied von den New Orleans Saints: "Dankbar für alles"
Veröffentlicht:von ran.de
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Nach neun Jahren bei den New Orleans Saints verkündet Taysom Hill seinen Abschied von der Franchise. Wie es für ihn in Zukunft weitergeht, ist noch offen.
Das "Schweizer Taschenmesser" verabschiedet sich: Nach neun Jahren bei den New Orleans Saints wird Taysom Hill nicht zur Franchise zurückkehren. Das verkündete der 35-Jährige in einem Statement in den Sozialen Medien. Nach dem Ende seines Vertrages ist Hill derzeit Free Agent.
"Ich habe mir in der Offseason Zeit genommen, um intensiv darüber nachzudenken, was für meine Familie und mich als Nächstes kommt. Ich habe noch immer keine klare Antwort darauf, was die Zukunft bringt, aber ich weiß, dass eine Rückkehr nach New Orleans keine Option ist", schrieb er.
Im selben Atemzug drückte er der Franchise gegenüber seine Dankbarkeit aus. "Ihr habt mir dabei geholfen, ein besserer Spieler und, was noch entscheidender ist, ein besserer Mensch zu werden. Ich bin extrem glücklich, mit so vielen großartigen Menschen zusammengearbeitet zu haben. Und ich bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erreicht haben", führte Hill weiter aus.
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Taysom Hill hält besonderen NFL-Rekord
Hill hatte 2017 als Undrafted Free Agent zunächst bei den Green Bay Packers unterschrieben, wurde aber im Zuge der Roster Cuts entlassen. Kurz darauf sicherten sich die Saints die Dienste des Quarterbacks, der sich in seiner Karriere aber vor allem durch seine Vielseitigkeit einen Namen machte.
So hatte Hill im Passing Game vor allem aber als Passempfänger seinen Einfluss - auch im Laufspiel wurde er gezielt eingesetzt. Er ist der einzige Spieler in der Super-Bowl-Ära, der in seiner Karriere jeweils mindestens 1000 Passing, Rushing und Receiving Yards erreichte.
Unter NFL-Fans erlangte er damit einen gewissen Kultstatus, Hill wurde aber ebenso zu einer von Defenses gefürchteten Waffe, weil nie ganz klar war, wie er eingesetzt wird. Sein Wert drückte sich auch in seinen Verträgen bei den Saints aus. Laut "Spotrac" verdiente er in seiner Karriere bislang knapp 63 Millionen Dollar.
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