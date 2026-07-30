NFL: Zwei Star-Running-Backs verweigern Training wegen Verträgen - winken neue Rekorddeals?

Bijan Robinson und Jahmyr Gibbs gehören zu den besten Running Backs der NFL - und wollen dies bald auch in ihren Verträgen bestätigt sehen. Jetzt erhöhen beide den Druck auf ihre Franchises.

Die Running-Back-Klasse des NFL-Drafts 2023 brachte einige spektakuläre Spieler hervor, ausgerechnet die zwei höchstgepickten Backs von damals warten jedoch noch auf ihren Anschlussvertrag, der den Rookiekontrakt ersetzen soll. Das aber soll sich nach Ansicht der beiden Spieler bald ändern.

Bijan Robinson von den Atlanta Falcons und Jahmyr Gibbs von den Detroit Lions befinden sich zum Start des Training Camps ihrer jeweiligen Teams im Hold-In. Bedeutet: Sie sind zwar vor Ort anwesend, nehmen derzeit aber nicht an den Trainings teil. Damit wollen sie ihren Forderungen nach einem neuen Vertrag Nachdruck verleihen.

Beide Spieler führten in der Offseason bereits Gespräche mit ihren Arbeitgebern, die aber noch nicht von Erfolg gekrönt waren. Sowohl Robinson als auch Gibbs waren 2023 in der ersten Runde gepickt worden und hatten entsprechend eine Fifth-Year Option in ihren Verträgen, die früher in der Offseason auch gezogen wurde. Somit sind beide bis Ende der Saison 2027 an ihre Teams gebunden.

Doch gerade auf der Running-Back-Position ist langfristige Sicherheit besonders wichtig, schließlich ist das Verletzungsrisiko besonders hoch. Weshalb beide keine Zeit verlieren und schnellstmöglich neue Deals wollen. Gleichzeitig aber dürften sich Robinson und Gibbs auch ein wenig belauern, keiner will im Poker zu früh seine Karten aufdecken.