American Football
NFL - Tampa Bay Buccaneers: Todd Bowles äußert sich zu Vertragstheater um Baker Mayfield und Vita Vea
Veröffentlicht:von ran.de
NFL
NFL: Aura Level 9000! Baker Mayfield stellt Bucs-Trikot vor
Videoclip • 01:08 Min
Vertrags-Frust bei zwei Leistungsträgern inklusive einer Trade-Forderung: Bei den Tampa Bay Buccaneers gibt es zum Start des Training Camps reichlich Gesprächsstoff. Head Coach Todd Bowles sieht dennoch keine Gefahr für die Mannschaft – und setzt dabei vor allem auf die Führungsqualitäten von Quarterback Baker Mayfield.
Bei den Tampa Bay Buccaneers sorgen zwei prominente Personalien zum Start des Training Camps für Gesprächsstoff. Quarterback Baker Mayfield geht nach bislang erfolglosen Verhandlungen offenbar in das letzte Jahr seines Vertrags, während Defensive Tackle Vita Vea nach ausbleibenden Fortschritten bei Gesprächen über einen neuen Deal sogar einen Trade gefordert haben soll.
Trotz der öffentlichen Diskussionen sieht Head Coach Todd Bowles keine Gefahr für die Konzentration seiner Mannschaft. Der Trainer betonte, dass Vertragsfragen in der NFL zum Alltag gehören und sein Team erfahren genug sei, damit professionell umzugehen.
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Todd Bowles: "Gehört zum Geschäft"
"Jedes Jahr gibt es Spieler, bei denen solche Situationen entstehen. Diesmal betrifft es zwei unserer wichtigsten Akteure. So etwas in dieser Größenordnung hatten wir schon länger nicht mehr, aber grundsätzlich gehört es zum Geschäft. Am Ende geht es immer um Football. Es wird immer Ablenkungen geben – genauso wie an einem Spieltag, wenn plötzlich unerwartete Dinge passieren. Wir haben eine sehr professionelle und reife Mannschaft mit vielen Führungsspielern, allen voran Baker. Er sorgt dafür, dass diese Themen von der Mannschaft getrennt werden. Er macht dem Team klar, dass das eine andere Sache ist. Wir werden dieses Training Camp nicht davon bestimmen lassen, was er unterschrieben hat oder nicht unterschrieben hat oder dass es sein Vertragsjahr ist. Wir werden einfach Football spielen."
Ob die Gespräche mit Mayfield doch noch einmal aufgenommen werden, wollte Bowles nicht kommentieren und verwies stattdessen auf General Manager Jason Licht. Der Fokus des Coaches liegt nach eigenen Angaben ohnehin darauf, die Buccaneers optimal auf den Saisonstart vorzubereiten.
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