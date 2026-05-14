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NFL: Miami Dolphins binden Running Back De'Von Achane langfristig

Veröffentlicht:

von ran

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NFL: Diese Strecken legen die Teams in der kommenden Saison zurück

Videoclip • 03:16 Min

Die Miami Dolphins haben ihr Franchise-Gesicht gebunden: De'Von Achane bleibt auch für die kommenden vier Jahre in Florida.

Die Miami Dolphins haben ihren wichtigsten Offensivspieler vom Markt genommen: Running Back De'Von Achane hat sich mit den Dolphins auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt.

Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 68 Millionen US-Dollar, davon sind 32 Millionen Dollar garantiert. Das berichtet "ESPN". Damit reiht sich Achane auf Platz drei der bestbezahlten Running Backs der NFL pro Jahr ein – hinter Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles und Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers.

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Miami Dolphins: Achane als Eckpfeiler

Der 24-Jährige war im NFL Draft 2023 in der dritten Runde von Miami ausgewählt worden und hat seitdem die gesamte bisherige Karriere im Trikot der Dolphins verbracht. Trotz des laufenden Umbruchs im Kader stand eine Trennung von Achane nie ernsthaft zur Debatte.

General Manager Jon-Eric Sullivan hatte sich bereits Ende März klar positioniert: "Achane ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein für das, was wir in Zukunft vorhaben."

Achane stellte in der Saison 2025 mit 1.350 Rushing Yards einen persönlichen Bestwert auf und wurde erstmals in den Pro Bowl berufen.

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