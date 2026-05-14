NFL
NFL: Miami Dolphins binden Running Back De'Von Achane langfristig
Veröffentlicht:von ran
NFL
NFL: Diese Strecken legen die Teams in der kommenden Saison zurück
Videoclip • 03:16 Min
Die Miami Dolphins haben ihr Franchise-Gesicht gebunden: De'Von Achane bleibt auch für die kommenden vier Jahre in Florida.
Die Miami Dolphins haben ihren wichtigsten Offensivspieler vom Markt genommen: Running Back De'Von Achane hat sich mit den Dolphins auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt.
Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 68 Millionen US-Dollar, davon sind 32 Millionen Dollar garantiert. Das berichtet "ESPN". Damit reiht sich Achane auf Platz drei der bestbezahlten Running Backs der NFL pro Jahr ein – hinter Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles und Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers.
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 13:45 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
225 MinBald verfügbar
Heute, 13:45 Uhr • Radsport
Giro d’Italia hier im Livestream
225 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:40 Uhr • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 MinBald verfügbar
Heute, 15:40 Uhr • Fussball
Frauen-DFB-Pokal live: VfL Wolfsburg - FC Bayern München
155 Min
Miami Dolphins: Achane als Eckpfeiler
Der 24-Jährige war im NFL Draft 2023 in der dritten Runde von Miami ausgewählt worden und hat seitdem die gesamte bisherige Karriere im Trikot der Dolphins verbracht. Trotz des laufenden Umbruchs im Kader stand eine Trennung von Achane nie ernsthaft zur Debatte.
General Manager Jon-Eric Sullivan hatte sich bereits Ende März klar positioniert: "Achane ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein für das, was wir in Zukunft vorhaben."
Achane stellte in der Saison 2025 mit 1.350 Rushing Yards einen persönlichen Bestwert auf und wurde erstmals in den Pro Bowl berufen.
Mehr NFL-News
NFL
Netflix stockt NFL-Angebot auf: Diese Übertragungen sind fix
NFL
Liveticker zum NFL-Spielplan: Kracher-Duell läutet Thanksgiving ein
NFL
NFL-Mysterium: Warum will niemand die Seahawks kaufen?
NFL
NFL-Knaller! Lions-Gegner in München steht fest
NFL
Neues Bills-Stadion: Ticketpreise für Eröffnungsspiel explodieren
NFL
Droht Cowboys Ärger mit einem Star-Spieler?