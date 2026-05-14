NFL NFL: Diese Strecken legen die Teams in der kommenden Saison zurück Videoclip • 03:16 Min Link kopieren Teilen

Die Miami Dolphins haben ihr Franchise-Gesicht gebunden: De'Von Achane bleibt auch für die kommenden vier Jahre in Florida.

Die Miami Dolphins haben ihren wichtigsten Offensivspieler vom Markt genommen: Running Back De'Von Achane hat sich mit den Dolphins auf eine Vertragsverlängerung über vier Jahre geeinigt. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 68 Millionen US-Dollar, davon sind 32 Millionen Dollar garantiert. Das berichtet "ESPN". Damit reiht sich Achane auf Platz drei der bestbezahlten Running Backs der NFL pro Jahr ein – hinter Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles und Christian McCaffrey von den San Francisco 49ers.

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