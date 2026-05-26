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Jason Kelce macht sich Sorgen um die NFL - Bruder Travis widerspricht
Veröffentlicht:von Franziska Wendler
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Tut sich die NFL mit ihrem immer ausschweifenderen Spielplan einen Gefallen? Bei den Kelce-Brüdern herrscht Uneinigkeit.
Wie viel ist zu viel?
Nach der Bekanntgabe des NFL-Spielplans für die Saison 2026 ist klar: Abgesehen von den Dienstagen wird an allen anderen Wochentagen in der besten Football-Liga der Welt gespielt.
Dass es mehr und mehr einzelne Spiele an einzelnen Tagen gibt, sorgt aber nicht überall für Begeisterung. Neben vielen Fans macht sich auch Center-Legende Jason Kelce Gedanken.
Der ehemalige Profi der Philadelphia Eagles erklärte im "New Heights"-Podcast, den er gemeinsam mit Bruder Travis Kelce betreibt, dass er das Gefühl habe, die Liga entferne sich immer weiter vom Sonntag als wichtigsten Tag der Football-Woche.
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Spielplan: Bleibt Sonntag der traditionelle NFL-Tag?
"Sonntag ist der Tag des Footballs", konstatierte der 38-Jährige. "Abgesehen davon, dass man morgens in die Kirche geht – falls man noch gläubig ist und das tut –, finden am Sonntag so viele Spiele statt, und genau damit wächst man auf und richtet seine ganze Woche darauf aus, am Sonntag Football zu schauen."
Und weiter: "Dass die NFL sonntags Spiele austrägt, ist mittlerweile eine Institution. Mit jedem weiteren Spieltag, den wir hinzufügen, entfernen wir uns ein kleines bisschen davon."
Der Super-Bowl-Sieger mache sich eigenen Angaben zufolge "Sorgen. Einer der Gründe, warum die NFL so beliebt und groß wurde, war, dass jedes einzelne Spiel ein Ereignis war. Der Sonntag ist der Tag der NFL, und jeder hat sich die Woche so eingerichtet, dass er die Spiele am Sonntag verfolgen konnte, und man hat sich so ziemlich alle angesehen."
NFL-Spiele an vielen verschiedenen Tagen
Mit immer weiteren Ausdehnungen – auch über die traditionellen Spieltage hinaus – fürchtet der ehemalige Sportler immer größere Abweichungen. Ein Beispiel: Die kommende Saison beginnt an einem Mittwoch, anstatt wie sonst an einem Donnerstag. Das am Donnerstag stattfindende Spiel wird derweil in Australien ausgetragen.
Dazu kommt: Inzwischen gibt es Spiele nicht nur an Thanksgiving und Weihnachten, sondern auch an den Tagen davor und/oder danach.
Spannend: Bruder Travis Kelce, seines Zeichens Tight End bei den Kansas City Chiefs und dreimaliger Super-Bowl-Sieger, konnte er mit seinen Argumenten nicht für sich gewinnen.
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Travis Kelce widerspricht Bruder Jason
"Ich finde es großartig. Das meine ich ehrlich. Als jemand, der schon an Heiligabend gespielt hat, an den Feiertagen, am Vorabend von Thanksgiving, an Thanksgiving selbst und in vielen solchen heiklen Situationen mit verkürzter Vorbereitungszeit, finde ich, dass es Spaß macht", so der Tight End.
"Und ich glaube nicht, dass es so anstrengend ist, wie es vielleicht scheint, nur weil es die NFL ist. Man lebt seinen Traum. Wenn sich die Chance bietet, bei einem Primetime-Spiel anzutreten – und das sind all diese Einzelveranstaltungen, die nicht am Sonntag stattfinden –, dann freue ich mich riesig auf solche Gelegenheiten, denn das sind die Momente, in denen man sich wirklich beweisen kann."
Ein kontroverses Thema, welches auch in Zukunft weiter für Diskussionen sorgen dürfte.
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