NFL: Ex-Raiders-Erstrundenpick Henry Ruggs III beantragt Freilassung auf Bewährung

NFL NFL: Für 100.000 Dollar - Vikings-Rookie kauft sich Tresor-Kette Videoclip • 01:16 Min Link kopieren Teilen

Ex-NFL-Receiver Henry Ruggs III hat einen Antrag auf Bewährung gestellt. Der ehemalige Erstrundenpick sitzt bis zu zehn Jahre für Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge ab.

Der ehemalige NFL-Receiver Henry Ruggs III hat beim Bewährungsausschuss von Nevada Antrag auf Freilassung unter Bewährungsauflagen gestellt. Ruggs sitzt seit 2021 im Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, betrunken am Lenkrad seines Autos gewesen zu sein, als er eine Kollision mit Todesfolge verursachte. Im November 2021 war Ruggs mit über 200 km/h in das Auto von Tina Tintor gerast, die bei dem Unfall ums Leben kam. Dabei wurde ihm Alkohol im Blut nachgewiesen. Am vergangenen Montag erschien er vor dem Bewährungsausschuss in Nevada, um für eine vorzeitige Entlassung zu plädieren.

Henry Ruggs in höhere Sicherheitsstufe verlegt Vor dem Bewährungsausschuss wählte er folgende Worte: "Es vergeht keine Minute, in der ich nicht an den Schmerz denke, den ich ihrer Familie, ihren Freunden und der Gemeinde von Las Vegas zugefügt habe." Und weiter: "Ich bin ein gläubiger Mensch und bete täglich für ihre Familie." Der frühestmögliche Termin für einen Bewährungstermin wäre der 5. August 2026. Hinzu kommt, dass Ruggs im vergangenen Jahr aufgrund von Regelverstößen von einer Haftanstalt mit minimaler Sicherheitsstufe in ein Gefängnis mit mittlerer Stufe versetzt wurde.

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