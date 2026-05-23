Freilassung beantragt
NFL: Ex-Raiders-Erstrundenpick Henry Ruggs III beantragt Freilassung auf Bewährung
Veröffentlicht:von Malte Ahrens
NFL
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Videoclip • 01:16 Min
Ex-NFL-Receiver Henry Ruggs III hat einen Antrag auf Bewährung gestellt. Der ehemalige Erstrundenpick sitzt bis zu zehn Jahre für Trunkenheit am Steuer mit Todesfolge ab.
Der ehemalige NFL-Receiver Henry Ruggs III hat beim Bewährungsausschuss von Nevada Antrag auf Freilassung unter Bewährungsauflagen gestellt.
Ruggs sitzt seit 2021 im Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, betrunken am Lenkrad seines Autos gewesen zu sein, als er eine Kollision mit Todesfolge verursachte.
Im November 2021 war Ruggs mit über 200 km/h in das Auto von Tina Tintor gerast, die bei dem Unfall ums Leben kam. Dabei wurde ihm Alkohol im Blut nachgewiesen.
Am vergangenen Montag erschien er vor dem Bewährungsausschuss in Nevada, um für eine vorzeitige Entlassung zu plädieren.
Henry Ruggs in höhere Sicherheitsstufe verlegt
Vor dem Bewährungsausschuss wählte er folgende Worte: "Es vergeht keine Minute, in der ich nicht an den Schmerz denke, den ich ihrer Familie, ihren Freunden und der Gemeinde von Las Vegas zugefügt habe."
Und weiter: "Ich bin ein gläubiger Mensch und bete täglich für ihre Familie." Der frühestmögliche Termin für einen Bewährungstermin wäre der 5. August 2026.
Hinzu kommt, dass Ruggs im vergangenen Jahr aufgrund von Regelverstößen von einer Haftanstalt mit minimaler Sicherheitsstufe in ein Gefängnis mit mittlerer Stufe versetzt wurde.
Henry Ruggs III zurück in die NFL?
Ob und wie sich das auf eine mögliche Chance auf Bewährung auswirken kann, ist nicht bekannt. Vorher arbeitete Ruggs bereits außerhalb der Einrichtung für die Residenz des Gouverneurs von Nevada.
Ruggs war im Draft 2020 als erster Receiver von den Las Vegas Raiders gewählt worden und machte insgesamt 20 Spiele für die Franchise. Am Tag des Unfalls wurde er sofort entlassen.
Im Juni 2025 machte der ehemalige Top-Spieler deutlich, dass er gerne zum Football zurückkehren würde. Sollte er aus der Haft entlassen werden, liegt es an der NFL zu entscheiden, ob er die Erlaubnis erhält, für ein Team zu unterschreiben.
Sollte er diese bekommen, liegt es an den Teams, ob man ihn nach einer solch langen Pause wieder auf das Feld bringen würde.
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