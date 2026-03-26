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Kansas City Chiefs: Zoo benennt Nashornbaby nach Creed Humphrey
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:01 Min
Große Ehre für Chiefs-Star Creed Humphrey. In einem Zoo in Kansas wird ein Nashornbaby nach dem NFL-Profi benannt.
Besondere Geste vom Rolling Hills Zoo in Salina, Kansas. Der Zoo hat ein Nashornbaby nach einem Spieler der Kansas City Chiefs benannt. Namensgeber für das Tier ist Star-Center Creed Humphrey.
Der Zoo hatte mit der Namensgebung für das am 8. Februar geborene Nashorn bis zu dieser Woche gewartet. Laut "KSN-TV" erklärte die Organisation, Humphreys "Kraft, Durchhaltevermögen und seine Wurzeln im Mittleren Westen machten ihm zum perfekten Namensgeber."
"Creed ist ein Name, der für Kraft, Entschlossenheit und Herz steht – Eigenschaften, die wir nicht nur bei diesem unglaublichen Kalb sehen, sondern auch bei seinem Namensvetter", sagte Ryan VanZant, Geschäftsführer des Rolling Hills Zoos, in einer Pressemitteilung.
"Wir freuen uns sehr, diese Verbindung zu feiern und seine Geschichte mit unserer Gemeinschaft zu teilen – insbesondere mit dem 'Chiefs Kingdom'."
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Chiefs-Star Humphrey besuchte das Nashorn
Humphrey, der 2021 in der zweiten Runde von den Chiefs gedrafted wurde, wurde viermal in Folge in den Pro Bowl gewählt und hat bereits zwei Super-Bowl-Titel mit der Franchise gewonnen.
Von seinem neuen Namensvetter ist der Sportler in jedem Fall begeistert. "Als mir die Idee unterbreitet wurde, dass der Rolling Hills Zoo ein neues Nashornkalb nach mir benennen könnte, schien mir das eine einzigartige und wunderbare Gelegenheit zu sein", wird er in der Pressemitteilung zitiert.
"Da weiße Nashörner eine vom Aussterben bedrohte Tierart sind, war es einfach unglaublich, das Nashorn Creed besuchen und mit ihm interagieren zu können. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, den Rolling Hills Zoo zu besuchen – wegen seines Engagements für den Artenschutz und weil der gesamte Zoo so interaktiv gestaltet ist."
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