Große Ehre für Chiefs-Star Creed Humphrey. In einem Zoo in Kansas wird ein Nashornbaby nach dem NFL-Profi benannt.

Besondere Geste vom Rolling Hills Zoo in Salina, Kansas. Der Zoo hat ein Nashornbaby nach einem Spieler der Kansas City Chiefs benannt. Namensgeber für das Tier ist Star-Center Creed Humphrey.

Der Zoo hatte mit der Namensgebung für das am 8. Februar geborene Nashorn bis zu dieser Woche gewartet. Laut "KSN-TV" erklärte die Organisation, Humphreys "Kraft, Durchhaltevermögen und seine Wurzeln im Mittleren Westen machten ihm zum perfekten Namensgeber."

"Creed ist ein Name, der für Kraft, Entschlossenheit und Herz steht – Eigenschaften, die wir nicht nur bei diesem unglaublichen Kalb sehen, sondern auch bei seinem Namensvetter", sagte Ryan VanZant, Geschäftsführer des Rolling Hills Zoos, in einer Pressemitteilung.

"Wir freuen uns sehr, diese Verbindung zu feiern und seine Geschichte mit unserer Gemeinschaft zu teilen – insbesondere mit dem 'Chiefs Kingdom'."