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NFL: Tom Brady fragte wegen Comeback nach - Liga "nicht begeistert"
Veröffentlicht:von ran.de
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Tom Brady gesteht, an ein erneutes NFL-Engagement gedacht zu haben. Die Liga war aber alles andere als begeistert von der Idee.
Tom Brady dachte über ein Comeback nach.
Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger hat zugegeben, er habe die Möglichkeit geprüft, aus dem Ruhestand in die NFL zurückzukehren, die Liga sei von der Idee aber "nicht besonders begeistert" gewesen.
Brady, der zuletzt 2022 in der besten Football-Liga der Welt gespielt hatte, ist aktuell Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und betonte in einem Interview mit "CNBC", er sei "sehr glücklich im Ruhestand".
Allerdings räumte der ehemalige Quarterback-Superstar auch ein, die Liga nach ihren Regeln gefragt zu haben, wie es sich mit aktiven Spielern verhält, die gleichzeitig Anteile an einer Franchise halten.
"Ich habe tatsächlich nachgefragt, und ihnen gefällt diese Idee nicht besonders", sagte Brady im Gespräch mit dem Sender, der nun einen Auszug aus dem Interview veröffentlichte: "Also werde ich es dabei belassen."
Und weiter: "Wir haben vieles ausprobiert, und ich genieße meinen Ruhestand sehr. Das möchte ich auch noch sagen."
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Tom Brady müsste für NFL-Comeback Raiders-Anteile verkaufen
Brady, der im August 49 Jahre alt wird, müsste gemäß der Liga-Regeln seine Raiders-Anteile veräußern, sollte er ein Comeback als Spieler anstreben.
Ein Liga-Sprecher erklärte zudem gegenüber "CNBC", dass es "Probleme mit der Gehaltsobergrenze" geben würde, wenn ein aktiver Spieler Anteile an einem Team besäße.
Ein Comeback von Brady wäre trotz seines Alters übrigens kein Novum. Zum einen kehrte er selbst bereits einmal aus dem Ruhestand zurück, zum anderen kamen auch andere Stars nach teils langen Pausen wieder zurück.
Erst in der zurückliegenden Saison gab Spielmacher Philip Rivers im Alter von 44 Jahren sein Comeback bei den Indianapolis Colts, nachdem er über vier Jahre lang nicht gespielt hatte.
Brady hatte 2024 gemeinsam mit zwei Geschäftsleuten fünf Prozent der Anteile erworben und hat laut eigenen Angaben derzeit eine "strategische Beraterrolle" inne. "Ich bin Minderheitsgesellschafter. Wenn man das ist, gibt es eigentlich keine Stellenbeschreibung. Ich habe nicht wirklich eine tägliche Aufgabe."
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