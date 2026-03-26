Tom Brady gesteht, an ein erneutes NFL-Engagement gedacht zu haben. Die Liga war aber alles andere als begeistert von der Idee.

Tom Brady dachte über ein Comeback nach.

Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger hat zugegeben, er habe die Möglichkeit geprüft, aus dem Ruhestand in die NFL zurückzukehren, die Liga sei von der Idee aber "nicht besonders begeistert" gewesen.

Brady, der zuletzt 2022 in der besten Football-Liga der Welt gespielt hatte, ist aktuell Minderheitseigentümer der Las Vegas Raiders und betonte in einem Interview mit "CNBC", er sei "sehr glücklich im Ruhestand".

Allerdings räumte der ehemalige Quarterback-Superstar auch ein, die Liga nach ihren Regeln gefragt zu haben, wie es sich mit aktiven Spielern verhält, die gleichzeitig Anteile an einer Franchise halten.

"Ich habe tatsächlich nachgefragt, und ihnen gefällt diese Idee nicht besonders", sagte Brady im Gespräch mit dem Sender, der nun einen Auszug aus dem Interview veröffentlichte: "Also werde ich es dabei belassen."

Und weiter: "Wir haben vieles ausprobiert, und ich genieße meinen Ruhestand sehr. Das möchte ich auch noch sagen."