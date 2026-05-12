NFL NFL: Tom Brady flext mit Millionen-Uhr Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Die NFL veröffentlicht nach und nach den Spielplan für die kommende Saison. Hier bekommt ihr alle News dazu im Liveticker.

Am 9. September 2026 wird die neue NFL-Saison eröffnet. ran präsentiert alle News zum Spielplan, der in den kommenden Tagen komplett veröffentlicht werden soll.

+++ 12. Mai, 10:30 Uhr: Buffalo Bills weihen neues Stadion gegen die Detroit Lions ein +++ Fest steht auch schon, dass die Buffalo Bills ihr neues Stadion am 2. Spieltag gegen die Detroit Lions einweihen werden. Passend läuft das Spiel zur Prime Time im Rahmen von "Thursday Night Football". Mega-Deal! Chris Boswell wird Rekordverdiener unter den Kickern Das neue Highmark Stadium kostet über 2,1 Milliarden Dollar und bietet Platz für 63.000 Zuschauer.

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+++ 12. Mai, 7:30 Uhr: Kracher an Thanksgiving zwischen Dallas Cowboys und Philadelphia Eagles +++ An Thanksgiving erwartet uns in diesem Jahr mal wieder ein echter Kracher. Die Dallas Cowboys empfangen zu ihrem traditionellen Thanksgiving-Heimspiel die Philadelphia Eagles. Die Partie ist eine von zwei Nachmittagsspielen, dazu wird es wie gewohnt auch ein Spiel am Abend geben. Welche Teams spielen, ist aber noch nicht bekannt. Zur Erinnerung: Im Vorjahr stellte das Spiel zwischen den Cowboys und Kansas City Chiefs mit 57,2 Millionen Zuschauern einen neuen Rekord für ein Regular-Season-Spiel auf.

+++ 10. Mai, 15:00 Uhr: Seattle Seahawks eröffnen Saison schon am 9. September +++ In diesem Jahr wird der Season Opener für die neue Saison bereits am Mittwoch ausgetragen, da er sonst mit dem Australia Game in Melbourne kollidieren würde. Bisher ist jedoch nur klar, dass die Seattle Seahawks als amtierender Super-Bowl-Sieger die Saison zuhause eröffnen, der Gegner steht noch nicht fest. Am Freitag (11. September) steigt dann schon das Australia Game zwischen den Los Angeles Rams und den San Francisco 49ers.

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